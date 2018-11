PÅ TOPP: Justisminister for Fremskrittspartiet, Tor Mikkel Wara, var frem til utnevnelsen i april 2018 ansatt i kommunikasjonsbyrået First House. Han må imidlertid regne med å gå drastisk ned i lønn etter overgangen. Foto: Krister Sørbø

Dette tjente ministrene i 2017: Wara troner på topp

INNENRIKS 2018-11-07T08:07:01Z

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tjente mest i 2017 av dem som nå sitter i regjering. Statsminister Erna Solberg (H) mangler heller ikke til salt i grøten.

Publisert: 07.11.18 09:07

Skattetallene som ble lagt ut onsdag morgen viser at ministrene i Solberg-regjeringen tjener jevnt over godt.

Justisminister Tor Mikkel Wara , som topper listen med en inntekt på 2,5 millioner, står imidlertid oppført med sin lønn fra kommunikasjonsbyrået First House for inntektsåret 2017, og må belage seg på en halvering i lønnen etter overgangen til ministerposten, ifølge sine kollegers lønnsutbetalinger.

Wara betalte over en million i skatt i 2017 – noe som tilsvarer rundt det han kan komme til å tjene i sin nåværende stilling. Justisministeren later for øvrig også til å ha fått gjennomslag for endringen av forbokstaven i etternavnet sitt , og står i skattelistene for 2017 oppført med bokstaven «W».

16 med millioninntekt

Forsvarsminister siden oktober 2017, Frank Bakke-Jensen (H), har også en solid inntekt i fjor, på 1,2 millioner. Jensen tjente imidlertid mesteparten av sin lønn i fjor som EØS- og EU-minister.

Også utenriksminister, Ine Marie Eriksen Søreide (H), arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie, og helseminister Bent Høie, tjente godt i landets tjeneste og har alle en lønn på rundt 1,2 millioner kroner.

Leder i Fremskrittspartiet og finansminister, Siv Jensen, hadde en inntekt på litt over 1,5 millioner kroner i fjor, og er med det representativ for ministrene flest.

Faktisk tjente 16 av Solbergs 20 ministere over en million kroner i 2017.

Formuen fortsetter å stige for Erna

Statsminister Erna Solberg topper listen over ministere som har vært ansatt i sin post hele inntektsåret 2017. Hun hovet inn 1,5 millioner kroner på å lede landet - noe som tilsvarer rundt det hun tjente året før.

Hun har imidlertid hatt en solid økning i formuen, og kan skilte med en formue på 5.293.098. Dette er en økning på 1,2 millioner kroner siden 2016 .

Solberg sto oppført med en formue på 2.054.896 i 2015, og har i løpet av tre år over doblet formuen.

Kun fire under millionen

De nokså nyutnevnte ministrene Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister for Venstre, landbruks- og matminister for Frp, Bård André Hoksrud, og olje- og energiminister for Frp, Kjell-Børge Freiberg tjente alle under millionen i fjor.

Den som kommer dårligst ut er imidlertid eldre- og folkehelseminister, Åse Michaelsen (Frp), som må se seg slått av sine 19 kolleger. Michaelsen satt frem til utnevnelsen som minister i oktober 2017 i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og det meste av hennes inntekt på 783.000 antas å komme herfra.

Ikke overraskende er det også i år utviklingsminister Nikolai Astrup (H) som stikker av med seieren hva gjelder formue.

40-åringen kan skilte med over 366 millioner kroner på bok - en økning på 29 millioner fra året før. Høyrerepresentanten, som har en lønn fra Stortinget på litt over millionen, betalte over tre ganger inntekten i skatt i 2017. Astrup betalte med dette skatt tilsvarende årsinntekten til tre av hans minister-kolleger.