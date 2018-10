«KVINNELIGE BØLLER»: Jordan B. Peterson er vår tids mest kjente psykolog, men er mer kjent for sin kritikk mot feminismen og sitt forsvar for unge menn. Tirsdag kveld fikk han stående applaus fra et fullstappet Oslo Konserthus. Foto: Håkon F. Høydal

Omstridt psykolog: – Bare kvinnene selv kan stoppe de tyranniske kvinnene

INNENRIKS 2018-10-24T07:56:26Z

Den kanadiske psykologen Jordan B. Peterson var ikke nådig i kritikken mot feminister og journalister da han tirsdag kveld snakket til et fullsatt Oslo Konserthus.

Publisert: 24.10.18 09:56 Oppdatert: 24.10.18 10:33

– Menn kan ikke stoppe de tyranniske kvinnene. Det er bare andre kvinner som kan gjøre det. Men jeg tror ikke de vet hvordan, sa Jordan B. Peterson om kvinnene som han mener er ansvarlige for ødeleggelsen av universitetene, undertrykkelsen av unge menns maskuline kraft og Metoo-kampanjen.

Det var som ideolog og mindre som psykolog at Jordan B. Peterson valgte å bruke taletiden tirsdag kveld foran en fullstappet sal i Oslo Konserthus. Omkring 160 av de besøkende hadde også betalt ekstra for å få lov til å ta et bilde av professoren med superstjerne-status.

Oslo var den andre europeiske byen i den kanadiske psykologens foredragsturné, og den 86. byen han har besøkt siden februar.

Kulturkrig

Han brukte mye av kvelden på å gjenta til publikum temaer som han også snakket med VG om da vi møtte ham i Toronto tidligere i høst.

Spesielt var han tirsdag kveld kritisk til hvordan høyere utdanning står i fare for å blir ødelagt av forsøk på å forhindre seksuell trakassering.

– Kulturkrigen har allerede ødelagt store deler av universitetene. Nå går de etter naturvitenskapene og ingeniørfagene, sa han.

Han var kritisk til en rapport utgitt av The National Academy of Science som tar for seg problemet med seksuell trakassering i ingeniørfagene.

– Vil vi jobbe et sted hvor det ikke er mulig å si en eneste ting som kan oppfattes feil? Hvordan kan du da han en eneste ekte samtale om virkelige problemer? Det er hender faktisk at vanskelige samtaler er nødvendig, sa han og la til at metodene for å hindre seksuell trakassering kan hemme viktige samtaler.

– Hvor fredelig må ting bli før metodene for å skape fred er mer drakoniske enn konflikten de forsøker å unngå? spurte han retorisk.

Selvutnevnt forkjemper

Den kanadiske psykologen har de site årene blitt kjent som forkjemperen for unge menn, som han mener er urettferdig behandlet av samfunnet.

– Den dominerende historien i vår kulturer at vi er styrt av et tyrannisk patriarkat. Det er blitt akseptert at vi har en politikk som er basert på et dypt hat mot menn. De tar vekk det beste i unge menn, og forvandler det til noe som kan straffes. Da er det ikke rart at mange unge menn velger å forbli umodne, inaktive og uformet, sa han til den fullsatte salen i Oslo.

Peterson er så populær at han kommer tilbake til Oslo for et nytt foredrag 9. november.

Han mente at mye av angrepet på menn var ledet av det han kalte «kvinnelige bøller».

– De er vi kraftløse overfor, for vi vet ikke hvordan vi skal stå imot dem. Vi vet hvordan vi skal behandle menn som er bøller, sa han og referte til en historie han fortalte tidligere i foredraget, om en ung mann som var så plagsom mot andre på en fest at han endte med å bli slått ned.

Foredraget skulle egentlig bli avsluttet av en runde med spørsmål fra salen, men det skjedde ikke. I stedet kritiserte han journalister, spesielt New York Times , som siterte ham på de famøse uttalelsene om «enforced monogamy».

– De er som en parasitt i en hvalskrott. De kan holde på som de vil, men ikke lenge. Og de vil ikke en gang sette boken min på bestselgerlisten.