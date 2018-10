STATSRÅD: Monica Mæland (H) er kommunalminister. Foto: Thomas Andreassen/VG

Mæland fastholder kritikk etter møte med omstridt konsulentselskap

KOMMUNALDEPARTEMENTET (VG) Forrige uke fortalte kommunalminister Monica Mæland at hun er rystet over kommuners bruk av konsulentselskapet Sødermann. Det endret seg ikke etter et møte med selskapet mandag.

– Jeg står fast ved kritikken mot å bruke konsulentselskap til å rapportere inn disse tingene, sier Høyre-statsråden til VG etter møtet.

Tirsdag i forrige uke kunne VG avsløre at konsulentselskapet Sødermann har tilbudt flere titalls norske kommuner hjelp til å registrere flere innbyggere som psykisk utviklingshemmet , som vil gi kommunene større inntekter. Mot at Sødermann får en andel av merinntektene.

I en henvendelse til Oslo kommune, som takket nei fordi de mente selskapet fremsto som «useriøse», skrev de at kommunen ville ha «noen fantastiske muligheter» dersom de registrerte flere innbyggere som psykisk utviklingshemmede.

Andre kommuner har takket ja til Sødermann. Det sa statsråden dagen etter VGs avsløring at var helt feil å gjøre. Hun sa hun var rystet , og mente at dette var et kjent system kommunene har hatt 20 år på å sette seg inn i.

– Det er overhodet ikke behov for noe konsulentvirksomhet. Tvert imot. Det vil være et misbruk av midler som burde gått til tjenestebruk for innbyggere. Det er uklokt, unødvendig og feil bruk av penger, slo statsråden fast.

– Uenige i faktagrunnlaget

Det gjentar hun mandag.

Sødermann mener på sin side at mange små kommuner har behov for ekstern kompetanse og faglige råd, og at de har jobbet ut ifra det behovet.

– De er jo uenige i faktagrunnlaget. De mener at kommunene har problemer med å rapportere inn dette. Jeg mener kommunene ikke har det, og har fått bekreftet dette av KS og kommunerevisorene, sier Mæland, som mandag også hadde møter med KS, kommunenes interesseorganisasjon, og Norges kommunerevisorforbund i kjølvannet av Tolga -saken.

Sødermanns daglige leder, Hilde Langtangen, og gründer, Petter Sødermann, gir overfor VG uttrykk for at det var et godt møte med kommunalministeren.

– Jeg opplever at hun hørte på oss og forstår. Jeg opplever at hun på ingen måte er kritisk til oss som bedrift, sier Langtangen.

Mæland sier til VG at Sødermann også har fortalt henne om sin virksomhet utover hjelpen til å registrerer innbyggere med psykisk utviklingshemming.

– Mitt inntrykk er at de driver med mye spennende, men på akkurat dette punktet er vi rett og slett uenige, fastholder Mæland, som sier at hun likevel ikke ba dem stanse den virksomheten hun ikke liker at selskapet driver.

– Ikke gråsone

Konsulentselskapet ba om møtet med statsråden for å rydde opp i det de mener er en feil fremstilling i VG av deres virksomhet. I møtet fortalte de Mæland flere av de samme tingene de søndag hevdet i en pressemelding; Blant annet de ikke jobber med å fatte vedtak, at de ikke har innsyn i journaler og at de ikke jobber med diagnostisering.

– Vi jobber ikke innenfor noen gråsone i regelverket. Tvert imot. Vi jobber heller med å forhindre slik type saker (Tolga-saken journ.anm.). Vi jobber forebyggende og med å hjelpe kommunene til å klare å ha den oversikten de trenger å ha innenfor dette feltet, sier Langtangen.

Monica Mæland var i forrige ukes intervju med VG også svært kritisk til språkbruken Sødermann brukte i sitt tilbud til Oslo kommune. Dette var tema på mandagens møte.

– Vi fikk lov til å fortelle at det brevet som havnet på forsiden av VG ble skrevet av en gründer som på det tidspunktet ikke hadde noen avtaler, men som forsøkte å finne sin første kunde, sier Petter Sødermann.

Konsulentselskapet har tatt selvkritikk på språkbruk og prismodellen der de tar provisjonsbetalt og får en andel av kommunenes merinntekter for eventuell registrering av flere innbyggere med psykisk utviklingshemming.