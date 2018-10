VIL SIKRE HØYRESIDEN: Beate Husa, her fotografert på KrFs landsmøte i 2017. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Blå KrF-leder stiller delegat-ultimatum: – Situasjonen er svært dramatisk

INNENRIKS 2018-10-27T06:42:17Z

BERGEN (VG) Hvis ikke Trøndelag KrF kan love blå delegater vil en blå jernallianse i Hordaland KrF overkjøre mindretallet og sende en helblå delegasjon til landsmøtet i partiet.

Publisert: 27.10.18 08:42 Oppdatert: 27.10.18 09:51

Kort tid før fem fylkeslag i Kristelig Folkeparti skal velge til sammen 52 delegater til partiets ekstraordinære landsmøte 2. november, slippes bomben som kan få dramatiske konsekvenser for årsmøtene denne «superlørdagen»:

Hordaland KrF kan ende med å sende utelukkende blå delegater. Fylkeslaget har 14 delegater på KrFs landsmøte.

– Situasjonen nå er svært dramatisk, og vi er bekymret for at Hordaland skal bli nullet ut, sier Beate Husa, gruppeleder for KrF i Hordaland fylkesting, til VG.

Bekymringer

Hun er av kilder VG har snakket med regnet som en frontfigur for KrF-erne i Hordaland som ønsker å følge nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, og ta partiet inn i regjeringen til statsminister Erna Solberg.

Fredag kveld valgte årsmøtet i Agder KrF å sende 13 blå og fem røde delegater, et resultat som var sterkere enn ventet for Knut Arild Hareides forslag om å felle dagens regjering og gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister.

Det har økt bekymringen på høyresiden i KrF, som nå villig til å bryte partiledelsen bønn om at fylkene skal sørge for at også mindretallet på årsmøtene får delegater på landsmøtet.

– Vi er nødt til å vurdere alle virkemidler for å sørge for at Hordaland KrFs sitt syn blir gjenspeilet i landsmøtet. Vi er derfor villig til å anbefale årsmøte å bruke flertallet i morgen til å sende en helblå delegasjon, med mindre vi får tydelige forsikringer fra fylket Trøndelag KrF om at de vil gå for forholdstallsvalg, sier Beate Husa.

Disse KrF-fylkene har årsmøter lørdag Hordaland: 14 delegater

Trøndelag: 13 delegater

Møre og Romsdal: 12 delegater

Sogn og Fjordane: 7 delegater

Troms: 6 delegater

Følger med på hverandre

Valget av delegater til KrFs landsmøte skjer enten ved at den siden i salen som vinner den politiske avstemningen får alle delegatene, eller at det utregnes en prosentvis fordeling av de ulike synene i årsmøtesalen og at delegatene fordeles proporsjonalt med dette.

En time etter at Hordaland KrF starter sitt årsmøte klokken 10, begynner også årsmøtet i Trøndelag KrF. Der skal trønderne i partiet velge 13 delegater, og et intervju med Knut Arild Hareide har fått panikken til å bre om seg.

– Vi har blant annet lest i Trønder-Avisa et intervju med Knut Arild der han ikke nevner forholdstallsvalg med ett ord i forbindelse med årsmøtet i Trøndelag, og det har gjort oss urolige. Vi er redd for å stå igjen med svarteper hvis Trøndelag og andre røde fylker som Sogn og Fjordane mot formodning velger flertallsvalg, sier Husa, og lanserer et forslag til terrorbalanse for partiet:

– En mulig løsning er at vi foreslår og vedtar forholdstallsvalg på årsmøtet i Hordaland, men med forbehold om at Trøndelag gjør det samme. Hvis de ikke gjør det, så kan vi da likevel omgjøre det vedtaket og foreslå at årsmøtet går for «winner takes it all»-prinsippet, sier Husa.

Dermed vil det kunne oppstå pauser og uavklarte situasjoner dersom situasjonen i et annet fylkeslag skulle endre seg underveis lørdag.

Ikke bli lurt

Husa begrunner forslaget blant annet med en frykt for å bli ført bak lyset av sine partikolleger.

– For meg handler det om et ønske om å være raus, og bevare samholdet i fylkeslaget etter 2. november, men samtidig ikke bli lurt sånn at Hordaland sitt flertall for blå side ikke har fått noen påvirkning på resultatet.

– Avslører du ikke med det du sier nå at dette har blitt et kynisk maktspill?

– Det er i hvert fall et tydelig spill og informasjonen som har kommet frem om hvordan den røde siden har jobbet, også her i Hordaland, gjør at vi sliter med å ha tillit til prosessen og derfor ber vi om denne forsikringen, sier Husa.

På spørsmål om eksempler på det hun mener er spill fra KrFs venstreside, viser Husa til at fylkesleder for Hordaland KrF, Dag Sele, har bedt partiets fylkeslag kompensere for at Rogaland KrF forrige helg sendte en tilnærmet helblå delegasjon.

Fylkesleder i Trøndelag KrF, Jon Tviberg, skjønner ikke hvorfor Hordaland KrF frykter «helrød» delegasjon fra Trøndelag.

– Jeg har ikke peiling på hvor Hordaland har det fra, vi har ingen andre planer enn et forholdstallsvalg. Man vet jo aldri hva som dukker opp av forslag i møtet, men det vet jeg ikke noe om, sier Tviberg til Trønder-Avisa .