Dette må du se opp for før du bytter strømleverandør

Publisert: 03.03.18 16:27

Strømprisene øker i takt med kuldegradene. Det kan være lurt å sjekke om du har den beste og billigste strømavtalen – men det er en del ting du må være obs på.

– Strømleverandører er den bransjen vi får aller flest klager på, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet, til VG.

Han tror at grunnen til at strømbransjen utpeker seg i negativ forstand er at leverandørene er ekstremt aggressive i markedsføringen.

– Det er et spesielt marked for alle prøver å selge et identisk produkt – det eneste som er forskjellig, er prisen og vilkårene. Leverandørene vil tjene mest mulig på å selge det samme produktet, så de prøver å finne fram til modeller som gir høyest fortjeneste, sier Haug.

Han mener at bransjen er uoversiktlig for forbrukerne på grunn av at det hele tiden kommer nye selskaper og avtaler på banen. Leverandørene prøver å toppe hverandre med nye tilbud og betingelser.

– Leverandører som opererer i markedet, er ivrige etter å skjule og pakke inn, som gjør det vanskelig folk til å skjønne hva de faktisk skal betale.

Terje Hamre, markedsdirektør i Norsk familieøkonomi, ber folk være obs på useriøse aktører.

– De reklamerer med priser som er for gode til å være sanne, og så binder du deg til en avtale med ekstreme vilkår, sier han og legger til:

– Vi får en rekke henvendelser om dette i året. Familier binder seg til strømavtaler som de ikke kommer seg ut av.

Sjekk prisene årlig

Gulbrand Øverby fra strømsammenligningstjenesten strøm.no forklarer at hvilket selskap som har billigst strøm, ikke har et enkelt fasitsvar.

– Strømavtaler er på mange måter som forsikringsavtaler: Det er et klart element av forhandling inne i bildet. I tillegg har de fleste leverandørene både billige og dyre avtaler, forklarer han.

Fakta Slik finner du din billigste strømleverandør: Gå inn på strømsammenligningstjenestene strømpris.no, elskling.no eller strøm.no.

Fyll inn ditt postnummer eller adresse. Nettstedene har informasjon over hvilke leverandører og avtaler som er tilgjengelig i ditt område.

Du kan velge mellom spotpris, fastpris eller variabelpris. Spotpris blir regnet som det mest gunstige over tid. Fastpris kan være best hvis du ikke ønsker store overraskelser.

De ulike nettstedene vil at du skal fylle inne forskjellig informasjon får å gi deg det beste tilbudet, som årlig strømforbruk og betalingsmetode.

Ta med avtalen du får tilbudt på strømsammenligningstjenesten til den aktuelle strømleverandøren.

Øverby oppfordrer folk til å sjekke prisene til de ulike strømleverandørene årlig.

– Avtalene blir gjerne dyrere over tid, mens det lages nye avtaler som skal ligge i toppen, så det er smart å ta en sjekk cirka en gang i året, eller i hvert fall ikke la det gå mange år mellom hver gang.

Se opp for useriøse aktører

Øverby mener at når du er på utkikk etter en ny strømavtale, bør du passe på å ikke signere noe du ikke helt vet hva går ut på. Hvis det virker som det er «for godt til å være sant», er det ofte det.

– Om en avtale høres for god ut til å være sann er det også bra å sjekke om det er vilkår knyttet til den. For eksempel er det en del som har brent seg på avtaler som krever at man tegner både eFaktura og avtalegiro for å beholde den gode prisen. Om man kun tegner avtalegiro med et slikt vilkår, kan prisen plutselig være betraktelig høyere.

Hamre fra Norsk familieøkonomi mener man også skal se opp for strømleverandører som krever forskuddsbetaling.

– Det er dårlig tegn. Det er det ingen av de seriøse aktørene som gjør, sier han.

– Det finnes eksempler på selskaper som har krevd forskuddsbetaling av kundene sine, og så har de gått konkurs. Da taper kundene veldig mange penger.

Lokketilbud er også noe være obs på, mener lederen i Norsk familieøkonomi.

– Priser som er altfor lave i sammenligning med etablerte selskaper, er ofte for gode til å være sanne. Det er viktig å lese avtalen nøye – også det i bitteliten skrift. Plutselig har man signert en avtale som viser seg å være dobbelt så dyr, og med en bindingstid på tre til seks måneder.

Han påpeker at disse selskapene kan havne på toppen av listen til strømsammenligningstjenestene, så man må derfor lese avtale og vilkår nøye selv om man går igjennom en tredje part.

Regnström fra elskling.no forteller at man kan huke av om man ønsker å få opp introduksjonspris på deres side. Han forteller dog at det fortsatt er en del fallgroper man kan havne i.

– Det er mange som synes det er vanskelig med strøm. Det er mange tall og kan oppleves veldig komplisert. Det er ikke rart folk synes det er forvirrende, sier Regnström.

Elton Haug fra Forbrukertilsynet sier at de fleste klagene de får inn om strømleverandører, går på telefonsalg.

– En av de viktigste rådene vi gir, er å takke nei til telefonsalg. Nesten uten unntak er dette dyrere avtaler enn et du kan finne selv på nettet.

Billigst er ikke alltid best

Hilde Uthaug fra Forbrukerrådets side strømpris.no istemmer at når man søker på strømsammenligningstjenester, er det ikke alltid det som havner på toppen som det billigste alternativet, som er det beste.

– Hvis du liker å shoppe strøm, altså å skifte strømleverandør nesten månedlig, kan det være lurt. Men det er veldig krevende og de færreste ønsker dette. Da kan det være smartere å velge en avtale som kanskje er litt dyrere, men som er stabil over tid og gir gode vilkår.

Ut fra tilbakemeldinger fra forbrukere har hun også en opplevelse av at mange synes strømmarkedet kan være en utfordring å sette seg inn i.

– Noen forbrukere blir «lurt» inn i noe de ikke helt vet konsekvensene av eller får med seg. Det kan for eksempel være at strømavtalene har veldig like navn, som at det kan være mange varianter av en spotpris, og så sier de ja til en annen avtale enn det de opprinnelig så på, forklarer hun.

Da er det lurt å viderebringe avtalen man får tilbudt på strømpris, eller lignende tjenester, videre til leverandøren slik at man er sikker på at man får den avtalen man vil ha.

Uthaug påpeker dog at man burde sjekke strømprisene jevnlig.

– Forbrukere må bruke den makten de har. De må benytte sjansen til å bytte leverandør eller prute på den avtalen man har, sier hun.