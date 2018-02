Janne Jemtland ble skutt: Politiet mener blodspor ble plassert

Publisert: 02.02.18 09:06

INNENRIKS 2018-02-02T08:06:20Z

HAMAR (VG) De to blodsporene som ble funnet i letingen etter Janne Jemtland ble plassert ut, mener politiet.

Janne Jemtland døde som følge av skuddskader påført av et håndvåpen 29. desember, opplyser politiet under en pressekonferanse på politihuset på Hamar fredag morgen.

– Politiet har ikke funnet dette våpenet. Vi jobber nå med alle spor og detaljer som kan lede oss videre mot dette våpenet, sier politiadvokat André van der Eynden.

Politiet mener at drapet skjedde utendørs på ekteparets eiendom.

– Blodspor ble plassert

Politiet kommer også med nye detaljer om de to blodsporene som ble funnet med halvannen kilometers avstand over en mil fra ekteparets hjem.

– Blodsporene inneholder snø og må ha blitt plassert der, sier van der Eynden.

Janne Jemtlands ektemann er siktet for forsettlig drap. Ifølge politiet har han forklart at Janne Jemtland døde som følge av et uhell.

Ektemannen sitter fredag formiddag i sitt åttende avhør etter pågripelsen. Politiet opplyser at han samarbeider, men ønsker ikke gå inn på hva han har forklart.

Ny pågripelse

Samtidig opplyser politiet at ytterligere én mann er pågrepet i saken

Mannen ble pågrepet 31. januar og er siktet for uriktig forklaring. Han ble først avhørt som vitne, men politiet opplyser at de mener hans forklaring er uriktig.

– Han ble avhørt 17. januar. Vi har ikke grunn til å tro at han var delaktig i drapshandlingen, men vi har behov for å få avklart hans rolle, sier politiadvokat André van der Eynden.

Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling klokken 11 fredag.

– Han mener han ikke er skyldig i å forklare seg uriktig, og kommer til å begjære seg løslatt, sier mannens forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen til VG.

Politiet begjærte varetektsfengsling i to uker med brev-, besøks- og medierforbud, samt isolasjon.

Lette i to uker

Frem til nå har politiet vært svært sparsommelige med opplysninger om hva de mener skjedde da Janne Jemtland ble drept . Den 36 år gamle tobarnsmoren forsvant etter å ha vært på romjulsfest 28. desember. Natt til 29. tok hun taxi hjem sammen med ektemannen, og der sluttet lenge alle spor etter henne.

Ektemannen meldte henne formelt savnet nyttårsaften og først etter at han ble pågrepet og drapssiktet 12. januar ble Jemtland funnet. Opplysninger han ga i avhør ledet politiet til Eid bro ved Glomma i Våler kommune. Der ble 36-åringen funnet død på elvebunnen dagen etter.

Politiet mener tobarnsmoren ble drept på ekteparets eiendom:

15. januar ble ektemannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt isolasjon de to første ukene. Denne uken besluttet politiet å ikke kreve at 46-åringen blir sittende i isolasjon de siste to ukene av fengslingsperioden.

Han har i avhør nektet straffskyld etter siktelsen , men han har erkjent å ha noe konas død å gjøre.

Janne Jemtland ble begravet forrige fredag.