ÅSTED: Det var i dette huset på Ler i Melhus kommune i Sør-Trøndelag drapet skjedde i januar i fjor.

Drapstiltalt erkjenner drapet på Råger Holte

NTB

Publisert: 05.02.18 15:53

Den 27 år gamle mannen som er tiltalt for å ha drept Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk på Ler i Melhus i januar i fjor, erkjenner nå drapet.

Han erkjenner ikke straffskyld siden han mener drapet skjedde i nødverge. Det kom fram etter en pause i ankesaken i Frostating lagmannsrett, som startet mandag, skriver Adresseavisen .

– Min klient sier at drapet skjedde med ham til stede, sa forsvarer Arve Opdahl, etter en pause i Frostating lagmannsrett.

Tiltalte og avdøde var venner, men begge var ruset da drapet skjedde. Drapet beskrives som svært brutalt.

Det var onsdag 25. januar i år at Holte ble funnet drept i sin egen leilighet på Ler i Melhus kommune. Påtalemyndigheten mener at 27-åringen på dette tidspunktet allerede hadde stukket kameraten med over 100 bajonettstikk , slik at han døde av forblødning og lungekollaps.

Noen timer senere ble 27-åringen arrestert og siktet for grov kroppsskade med døden til følge – en siktelse som ble skjerpet til forsettlig drap og deretter endte med drapstiltale, drapsdom og ankesak i Frostating.

Da saken ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett i november ble 37-åringen dømt til 15 års forvaring for drapet.