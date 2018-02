Kamerater ransaket av politiet på McDonalds: – Ydmykende, krenkende og flaut

Publisert: 05.02.18 21:54

Politiet ransaket og tok bilder av Emmanuel Osei (20) og Samai Hassan (19) uten forklaring. De føler seg ekstremt dårlig behandlet.

VG møter guttene på McDonalds , Grorud. De er tilbake på stedet der det de beskriver som en dårlig opplevelse fant sted lørdag kveld. Osei og Hassan hadde spist på restauranten da en politibil kjørte forbi, litt senere kom fire politibetjenter inn for å ransake og ta bilder av Osei og Hassan.

Var samarbeidsvillige

Politibetjentene gikk umiddelbart bort til Osei og Hassan, samt fire andre gutter som satt på bordet ved siden av.

– De spurte om legitimasjon. De sa de lette etter noen i forbindelse med en hendelse på Linderud senteret. Vi var samarbeidsvillige, og ga de legitimasjon og personnummer, sier Hassan til VG.

– Da trodde vi at det var ferdig, men så sa de at de skulle ransake oss, legger Osei til.

Politiet lette etter personer som hadde blitt fanget på kamera med våpen. Derfor ønsket de å sjekke om Hassan og Osei var bevæpnet. Én og én ble de tatt inn på toalettet hvor politiet ransaket dem.

– Veldig ydmykende

Etter ransakingen hadde Osei og Hassan et håp om at det hele var over. Da bestemte politiet seg for å ta bilder av guttene i tillegg.

– Det var veldig ydmykende, krenkende og flaut å bli tatt bilde av foran så mange mennesker. Det så jo ut som vi var kriminelle, men vi hadde jo ikke gjort noe galt, sier Osei.

De to kameratene ble bedt om å stille seg opp inntil veggen for bildene.

– Det var akkurat som et «mugshot», forklarer Hassan.

– Den ene politibetjenten var ganske spydig og det var en ganske ubehagelig opplevelse.

De to Oslo-guttene forteller at de ikke fikk lov til å forlate restauranten etter å ha blitt fotografert.

– Vi fikk ikke lov til å gå. Vi ble holdt der i godt over en time, sier Hassan.

– De som egentlig skal få oss til å føle oss trygge, får oss til å føle oss usikre. Hvem er det vi skal forholde oss til da? spør Osei.

Delte video på sosiale medier

– Jeg filmet da Emmanuel ble tatt bildet av. Jeg gjorde det fordi jeg kjente på meg at det var noe som skjedde som var galt, forteller Hassan.

Han har lagt ut videoen på Facebook, sammen med en beskrivelse av hendelsen. I skrivende stund har videoen blitt sett nesten 48 000 ganger. I kommentarfeltet har flere erklært sin støtte til guttene.

– Det er folk som støtter oss og synes vi ble uferdig behandlet, og en del som sier de har opplevd noe lignende, sier Hassan.

Tariq Hussain, driftsleder hos en rekke McDonalds-filialer, inkludert Grorud-filialen der hendelsene fant sted, forteller at de aldri har vært borti lignende.

– Vi hadde ingen problemer med guttene og har aldri hatt det tidligere heller. Jeg har heller aldri vært borti at politiet har kommet inn i restauranten og ransaket noen på den måten, forteller han og legger til at de ansatte ikke blander seg når politiet kommer.

«Fersk gjerning»

Leder for enhet øst i Oslo politidistrikt, John Roger Lund, forteller at visiteringen var en del av en pågående etterforskning.

– Lørdag kveld fikk får operasjonssentral i Oslo et varsel om bruk av narkotika utenfor Linderud senter. Da vi ankom senteret forsvant flere biler fra stedet, som senere ble observert utenfor McDonalds på Grorud. Med bakgrunn i varselet ønsket politiet å sjekke personer i området.

Lund forteller videre at visiteringen som ble utført er vanlig praksis.

– Saken det er snakk om bygget på såkalt «fersk gjerning» og «friske spor» for å innhente opplysninger til saken som startet på Linderud. Det vil si at man er i en etterforskning og er på jakt etter noe. Hvis en mistenkt stikker av i en bil, og bilen blir observert på et annet område, så holder man av området og kartlegger de som er der.

Lund kjenner ikke detaljene i hendelsen på McDonalds, men sier at politiet skal være gode på å forklare hvorfor de visiterer folk.

– Jeg får ikke gjort noe med hva de føler å ha blitt utsatt for, men det ble kontrollert mange personer i området, da kan det være mye å gjøre, og vanskelig å få til god kommunikasjon, sier han, og legger til:

– Hvis de opplevde oss som røffe og følte seg dårlig behandlet, så er politiet lei seg for det.