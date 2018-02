Siktet samfunnstopp i Troms i nye avhør

NTB

Publisert: 05.02.18 22:25

INNENRIKS 2018-02-05T21:25:40Z

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms var mandag i nye politiavhør. Forsvareren hans ønsker at mannen skal få innsyn i dokumentene i saken.

Avhøret mandag var det første siden varetektsfengslingen ble forlenget 11. januar, skriver Nordlys .

Ifølge forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen er den siktede mannen innstilt på å få fram sin versjon av saken og villig til å forklare seg.

Samfunnstoppen er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling, avhengighets- eller tillitsforhold.

Den siktede har nå ikke fullt kjennskap til anklagene mot ham, ettersom en del dokumenter i saken er klausulerte. Det betyr at forsvarerne har innsyn, men de har ikke anledning til å formidle innholdet til sin klient.

– Slik det er nå, får han ikke innsyn i hva enkelte har sagt om ham og hva han skal ha gjort eller ikke gjort. Dersom man blir anklaget for noe, må man nesten få vite innholdet i anklagene, sier Hansen til Nordlys. Han vil be om at dokumentene blir avklausulert før et eventuelt fengslingsmøte.

Varetektsfengslingen av mannen utløper førstkommende torsdag. Siktede selv har varslet at han vil kreve seg løslatt. Advokaten hans har fått signaler fra politiet om at de ikke vil avklare spørsmålet før torsdag.