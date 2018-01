VARETEKTSFENGSLET: Torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen ble onsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, med full isolasjon i to uker. Foto: VG

Torpedoens forklaring: Hadde møte med Kjell Inge Røkke på advokatkontor

Publisert: 31.01.18 21:16

Torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen hevder han var i møter med industrileder Kjell Inge Røkke, blant annet hos Advokatfirmaet Elden. De som var til stede skal ha måttet legge fra seg mobiltelefonen utenfor møterommet.

– Møter mellom Jannik og Røkke er blitt avholdt, og i hvert fall et av dem på Eldens kontor, har Jannik fortalt, sier advokat Benedict de Vibe.

Disse møtene skal ha avholdt i fjor høst, etter at VG skrev saken «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene».

Ifølge de Vibe handlet møtene om å få til en avtale for avslutte tidligere uenigheter mellom partene.

Han representerer torpedo og pengeinnkrever Jan Erik «Jannik» Iversen, som er siktet for forsøk på grov utpressing av milliardær og industrileder Kjell Inge Røkke.

Iversen ble onsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, med full isolasjon i to uker. Politiet mener Iversen har truet med å begå fysiske handlinger mot Røkke, i vinnings hensikt.

Torpedoen nekter straffskyld.

– Jannik vil forklare seg om all kontakt han har hatt med Røkke. Fra båtførersaken og helt frem til i dag. Han vil også forklare seg om kontakten med Røkke etter VGs sak i fjor sommer, sier de Vibe.

– Hva snakket de om?

VG får opplyst at de som var til stede på møtet på Advokatfirma Eldens kontor, måtte legge fra seg mobiltelefonen utenfor møterommet.

– På møtene skal det ha vært mye snakk om å finne løsninger, sier de Vibe.

På et av møtene skal også advokat Arild Holden ha vært til stede, ettersom han da representerte Iversen. Tidligere har John Christian Elden, som representerer Røkke i trusselsaken, selv representert torpedoen.

– Holden vil bli fritatt for sin profesjonelle taushetsplikt av Jannik. Da vil han kunne fortelle om dette møtet. Det regner jeg med at han vil. Jeg kan ikke se noe galt i at Røkke også ville måtte forklare om dette, samt at Elden gjør det samme etter å ha fått sin taushetsplikt opphevet, sier de Vibe.

Han mener møtene må bli en sentral del av etterforskningen.

– Når og hvor møttes de to hovedpersonene, og hva snakket de om? Hvis det er riktig at det har vært slike møter, så er det klart en omstendighet som er ganske viktig for å se på hva eventuelle konflikter og uenigheter mellom disse to personene dreier seg om, sier de Vibe.

Når det gjelder møtene, er de Vibe opptatt av å klarlegge rollene til de ulike advokatene i saken.

– Hva tenker du om at slike møter er avholdt?

– Det var egentlig Elden som var advokaten til Jannik Iversen. Så blir det plutselig Holden. Så er Elden plutselig Røkkes advokat. Det kan foreløpig minne om en uheldig rolleblanding, sier advokaten.

Elden: – Ikke til stede

Elden omtaler de Vibes uttalelser som overraskende.

– Jeg trodde Iversen satt i isolasjon så han ikke skulle påvirke vitner ved å spre påstander direkte eller gjennom andre til media om faktum i denne saken, skriver advokaten i en e-post.

– Jeg har imidlertid ikke vært til stede under noen møter mellom Røkke og Iversen, så det kan jeg ikke kommentere nærmere, skriver Elden.

– Har det vært et møte mellom Iversen og Røkke hos Advokatfirmaet Elden?

– Jeg viser til svaret over. Røkke forholder seg primært til politiet om sakens faktum, og ikke VG, skriver Elden.

Han bekrefter at han hadde oppdrag for Iversen fra 2004 til 2006, som ikke var knyttet til denne saken.

– Videre har jeg generelt siden 2010 bistått Røkke som hans personlige advokat, herunder i anledning henvendelser som Iversen har bedt om eller tatt initiativ til. Iversen har også flere ganger tatt kontakt med meg for å formidle beskjeder eller forespørsler til min klient Røkke. Hovedinnholdet det siste halve året, har gått i reaksjonen på og konsekvensene for Iversen av VGs oppslag i høst der han ble hengt ut som påstått torpedo, som var noe han tok svært tungt, skriver Elden.

Elden opplyser at Røkke har forklart seg om sin kontakt med Iversen.

– Han samarbeider selvsagt med politiet som beskytter han. Nå ligger saken i deres hender. Røkke er ikke motpart i en straffesak, men et vitne. Og forklaringen der skal selvsagt ikke siktede eller andre vitner lese om i avisen før de selv har forklart seg, skriver Elden.

– Forsøk på utpressing

I 2001 ble det kjent at Røkke hadde skaffet seg et skippersertifikat ved å betale penger til en svensk sjøfartsinspektør, uten å gjennomgå den nødvendige opplæringen.

I 2005 ble milliardæren dømt for å ha bestukket en offentlig tjenestemann, falsk forklaring og for å ha ført en 17,5 meter stor fritidsbåt uten gyldig skippersertifikat.

VG publiserte i juni i fjor en rekke ukjente lydopptak av forskjellige private samtaler mellom kunsthandler Per Orveland hadde hatt med milliardær og industrileder Kjell Inge Røkke og den kjente torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen.

Hør opptakene her:

Det var Orveland som hadde tatt alle opptakene, gjennom en periode på flere år, fordi han hevdet at Røkke skyldte ham penger.

Opptakene Orveland gjorde av samtaler han hadde hatt med Kjell Inge Røkke

Seks av opptakene var samtaler mellom Orveland og torpedoen. Her hevdet Jan Erik «Jannik» Iversen at han hadde jobbet for Røkke i en årrekke, blant annet i den såkalte «båtsertifikat-saken».

På opptakene ble det snakket om utpressing, torpedooppdrag, penger, kjøp av overpriset kunst og trusler.

Orveland mener Røkkes kontakt med torpedoen kan knyttes til den mye omtalte båtsertifikatsaken.

Iversen skal ha fremsatt truslene i løpet av de tre siste månedene, i november og januar.

Etter det VG får opplyst skal Iversen ved ett tilfelle ha ventet på Røkke i garasjeanlegget ved Aker. Der skal torpedoen ha fremsatt angivelige trusler mot finansmannen.

Røkke har forklart at han fikk trusler via epost, telefon og tekstmeldinger, skriver NTB.

– VG har også skrevet noen aviser som er tatt i beslag, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Han mener det er for tidlig å si noe om motiv.