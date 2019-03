MANGLERUD: Elevene ved Manglerud skole i Oslo synes det er bra at bekjempelse av seksuell trakassering skal inn på timeplanen i Osloskolen. Fra venstre: Andreas Stachnik Hansen (15), Oliwia Laskowska (16), Sebastian Matatula (14) og Hedda Lyslid Larsen (15). Foto: Frode Hansen / VG

Elever om metoo i skolen: «Hore» er blitt hverdagslig

Mer prat om grensesetting og seksuell identitet. Slik vil skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) bekjempe seksuell trakassering i klasserommet.

Publisert: 12.03.19 20:36







– Også jenter kaller bestevenninnene sine for hore. Det er mest for tull, men hvis man sier det ofte, blir det jo normalisert, sier Hedda Lyslid Larsen (15).

Ungdommene VG møtte på Manglerud skole fredag mener denne normaliseringen åpner for å se på jenter som objekter.

Grensesetting i skolen

Fra høsten 2019 skal grensesetting og identitet inn i skolen. Det har regjeringen bestemt. I Oslo skal man dessuten legge om deler av seksualundervisningen, og det nye, tverrfaglige undervisningsopplegget skal testes på to ungdomsskoler og to videregående skoler nå i vår. Det opplyser skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Det endelige opplegget skal tilbys alle ungdomsskoler og videregående skoler fra skoleåret 2019–2010.

les også Tajik ga metoo-brev fra 14-åringer til Hillary Clinton

TIDLIG INNSATS: – Det er viktig å lære om konsekvensene fra tidlig alder, sier Andreas Stachnik Hansen (t.h.) (15) om seksuell trakassering i skolen. Fra venstre Oliwia Laskowska (16), Hedda Lyslid Larsen (15) og Sebastian Matatula (14). Foto: Frode Hansen / VG

Vil snakke om sovevoldtekt

Den største forskjellen fra dagens seksualundervisning vil være mer fokus på det psykiske og følelsesmessige, og mindre på det fysiske og tekniske. Det er elevene på Manglerud glade for.

– Vi må snakke om ansvar, og det å si nei, sier Lyslid Larsen.

– Vi bør snakke om hva som skjer på fest, hva man bør gjøre hvis det skjer en sovevoldtekt, og hvordan sette grenser i et kjæresteforhold. Også er det to sider i naturfagsboken om seksuell legning. Det er overhodet ikke nok, sier Oliwia Laskowska (16).

De fire ungdommene er også enige om at det er for lite snakk om kjønnssykdommer.

– Vi lærer om prevensjon, med formål å ikke bli gravid, men det snakkes for lite om sykdommene, sier Laskowska.

«Hore og homo»

Firkløveret oppfatter ikke mobbing som et stort problem på Manglerud ungdomsskole, men slengbemerkninger som «hore» og «homo» er ifølge ungdommene normalt.

Sebastian Matatula (14) tror folk slenger med leppa for å prøve å passe inn.

– Jeg tror mange slenger det ut uten å vite hva det betyr. For noen jenter gjør det veldig inntrykk, sier han og refererer til skjellsordet «hore».

Aftenpostens Si ;D-redaksjon delte i forrige uke et engasjerende innlegg fra skoleungdom om at #metoo aldri kom til skolegården.

I innlegget forteller jentene om utstrakt bruk av ord som «hore» og «fitte», og onsdag i forrige uke ble kronikken tema på Stortinget. På kvinnedagen fredag gikk jentene under parolen: «Jeg går på skole, ikke kall meg hore – Stopp sexismen i skolegården» og på kvelden overrakte Hadia Tajik et brev fra trekløveret til selveste Hillary Clinton.

Elevene foran

Lyslid Larsen tror elevene selv har størst påvirkningskraft på hverandre, hva gjelder å bekjempe seksuell trakassering i skolen.

– Lærerne sier fra hele tiden. Da blir det litt sånn «samme det». Jeg ville tatt det mer til meg hvis det kom fra en elev, sier hun.

Hun presiserer likevel viktigheten av at de voksne må gå foran med et godt eksempel.

– Man må ikke gi en anmerkning til de som driver med seksuell trakassering, også aldri snakke om det som skjer. Vi elever vet mer om hva som skjer på og utenfor skolen, så vi bør involveres, istemmer Laskowska.

Planen er at Oslo-skolene skal få besøk av eksterne forelesere, blant annet fra Sex og samfunn, landets største senter for seksuell helse og rettigheter. Ungdommene er klare på at det er tryggere å snakke om disse temaene med en fremmed.

– De vet ikke noe om oss, understreker Andreas Stachnik Hansen (15).

– Man må ikke moralisere

– Metoo startet med de voksne, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, og mener at voksne har et ansvar for å undervise elevene i tematikken.

Opplegget for den nye seksualundervisningen skal være tverrfaglig, og en oppfølging av et punkt i byrådsplattformen: «Byrådet vil at det tilbys selvforsvarskurs for jenter i skolen». Thorkildsen har imidlertid gått bort fra målet om et rent selvforsvarskurs for jenter. Den planlagte undervisningen skal også tilbys gutter, og særlig omhandle grensesetting.

– Overgrep flest skjer ikke på gaten. Elevene bør lære hvordan man skal si ifra, bli bevisst på egne grenser og respektere hverandres grenser, sier hun om valget.

VOKSNE: – Metoo startet med de voksne, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, som fredag tok imot innspill til pilotprosjekt for seksualundervisning i Oslo, fra elever ved Manglerud skole. Foto: Frode Hansen / VG

Thorkildsen mener lærere og skoleledelse i Oslo generelt må bli flinkere til å skape en trygghet rundt tematikken.

– For det første må denne tematikken inn i skolen mye tidligere. Ungdommene er opptatt av at man ikke må moralisere over dem, men heller jobbe fram en indre forståelse for hvorfor dette er viktig. Derfor må undervisningen blir mindre teknisk, og mer rettet mot det følelsesmessige, sier hun.

Hun inviterte fredag til møte med et knippe ungdommer på Manglerud, for å høre hva de mener det nye undervisningsopplegget for seksualundervisning bør inneholde.

– Jeg hører blant annet at det er mye homofobi. Det er vårt ansvar som voksne at barn og unge forstår verdien av et samfunn som favner alle og der det er rom for ulike typer seksualiteter og identiteter, sier Thorkildsen.

Jenter mer utsatt

Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2018 slår fast at 31 prosent av Oslos tenåringer har opplevd seksuell trakassering.

21 prosent har opplevd å bli kalt for seksuelt ladede skjellsord, 15 prosent har opplevd at noen spredte negative seksuelle rykter om dem, 15 prosent har opplevd uønsket seksuell beføling, og fem prosent at noen har spredt nakenbilder eller filmer der de har deltatt i seksuelle handlinger.

Jenter er generelt mer utsatt enn gutter, bortsett fra spredning av bilder og filmer.

Den største kjønnsforskjellen gjelder uønsket beføling som én av fire jenter på videregående har blitt utsatt for. Gutter er mest utsatt for verbal seksuell trakassering.

Unge med norsk bakgrunn er ifølge undersøkelsen mer utsatt for seksuell trakassering. Det er en tendens til at utbredelsen er størst i en del av de indre bydelene i Oslo og et par av bydelene med relativt høy sosioøkonomisk status.

Modulen for den nye seksualundervisningen i Osloskolen utarbeides i samarbeid med fagmiljøene Sex og samfunn, FRI Oslo og Akershus og Helseetaten.