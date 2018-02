TILSYNSBESØK: Andel av alle fosterbarn, som ikke fikk det lovpålagte minimum antall tilsynsbesøk per 31.12.16. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX/Tom Byermoen

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

Publisert: 26.02.18 06:15

INNENRIKS 2018-02-26T05:15:08Z

Hvert fjerde fosterbarn får ikke det antallet tilsyn loven krever at de skal ha. – En veldig alvorlig situasjon, sier Barneombudet.

VG kan i dag avsløre massive svikt i tilsyn av fosterbarn over hele landet. 2100 fosterbarn har ikke fått det minste antall tilsynsbesøk de hadde krav på i 2016. Det utgjør en fjerdedel av alle fosterbarn.

– Dette reagerer jeg veldig sterkt på. At så mange fosterbarn ikke får lovpålagt tilsyn er en veldig alvorlig situasjon for de barna det gjelder. Vi har et krystallklart ansvar for å følge med på barn vi tar over omsorgen for, sier Barneombud Anne Lindboe.

Våren 2012: Bare noen dager før hun fyller 12 år, forgriper fosterfaren seg på henne for første gang. Hun har bodd hos fosterfamilien i Møre og Romsdal siden hun var tre år gammel. Fosterfaren var den hun var mest knyttet til.

«Alle de personene som fornærmede oppfattet som sine nærmeste gjennom de 12 årene hun bodde i fosterfamilien er borte for henne. Det er tiltalte og hans handlinger som er årsaken til dette», skriver Frostating lagmannsrett om overgrepene i sin dom i 2017.

I tre år, fra hun var 12 til hun var 15 år, begikk fosterfaren grove overgrep mot jenta. Uten at barnevernet og kommunen hadde besøkt henne, eller fulgt henne opp, i den utstrekning loven krever at de skal.

I fjor sommer ble fosterfaren, som ifølge dommen viste «fullstendig mangel på empati», dømt til seks år og seks måneder i fengsel for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot fosterdatteren.

«Slik lagmannsretten ser det er det videre sterkt skjerpende at tiltalte grovt har misbrukt den tillit han er gitt av samfunnet for å ta vare på og gi reparerende omsorg til sårbart barn (...)», står det i dommen.

Svikter i tilsynet

VG har hentet ut tall fra kommuner og samtlige fylkesmenn på hvorvidt det er ført tilsyn med alle fosterbarna slik loven krever.

Kartleggingen avslører at minst 242 kommuner svikter i tilsyn av fosterbarna. Det utgjør tre av fire kommuner VG har fått innsyn i.

– Det som står på spill er barndommen til fosterbarna. Vi vil ikke risikere at barn ikke får den omsorgen de trenger. I de mest ekstreme tilfellene kan vi risikere at de utsettes for overgrep og misbruk i fosterhjemmet, og at det ikke blir oppdaget, sier Barneombud Lindboe.

Barn i fosterhjem er sårbare. Den daglige omsorgen er overlatt til andre enn foreldrene. Den eneste rettssikkerhetsgaranti er at kommunen og barnevernet med jevne mellomrom kommer på besøk og sjekker at barnet har det bra.

Det er derfor lovfestet at en uavhengig tilsynsfører skal besøke barnet i fosterhjemmet minimum fire ganger i året. Tilsynet skal sikre fosterbarns rettssikkerhet og kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet.

Kommunene som sjekker færrest

Da overgrepssaken i Møre og Romsdal endte i retten og førte til fellende dom, gikk Fylkesmannen inn i saken for å kontrollere hva som hadde skjedd i barnevernet. Konklusjonen var nådeløs. Fylkesmannen ramset opp lovbrudd på lovbrudd.

«Fylkesmannen har i behandling av denne tilsynssaka avdekt fleire lovbrot i xxx barnevernteneste sitt arbeid», står det i rapporten fra oktober i fjor. Blant lovbruddene som ramses opp er at fosterfamilien ikke var godkjent som fosterhjem for jenta, og at tilsynene ikke var gjennomført i samsvar med loven. Kommunen er uenig med Fylkesmannen og hevder at fosterhjemmet var godkjent.

VGs kartlegging avslører at i minst 71 kommuner i Norge har over halvparten av alle fosterbarna ikke fått tilstrekkelig tilsyn.

I et titalls kommuner har tilsynet sviktet for samtlige barn kommunen har ansvaret for.

– Svikten som VG viser til er alvorlig. Jeg forventer at den øverste administrative og politiske ledelse i hver enkelt kommune tar tak i dette, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

– Jeg forventer også at fylkesmennene gjennom tilsyn, råd og veiledning følger opp kommuner som svikter dette ansvaret, sier Skaug.

Fakta VGs kartlegging Kommunen hvor fosterhjemmet ligger har ansvar for å føre tilsyn med fosterbarn så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i året (ev. 2 besøk i særlige tilfeller der barnet har bodd i samme fosterhjem i mer enn 2 år).

Kommunene bryter lovens minstekrav dersom den har utført ingen eller færre enn 4 besøk hos fosterbarn som kommunen har hatt ansvaret for i mer enn 1 år. Eller der de ligger an til færre besøk enn lovens krav og barnet har bodd i kommunen i mindre enn 1 år.

Kommuner er hvert halvår forpliktet til å rapportere til fylkesmannen om tilsyn av fosterbarn.

VG har søkt og fått innsyn i tall fra disse rapportene. Innsynet er gitt både av kommuner og av samtlige fylkesmenn.

Bufdir sitter på datagrunnlaget over antall fosterbarn hvor krav om tilsyn ikke er møtt, men har nektet VG innsyn i nærmere 300 av landets kommuner. Begrunnelsen var at tallene på enkelte variabler var for små, og at en dermed kunne holde hele grunnlaget unna offentligheten.

VG fikk innsyn i tall fra 333 kommuner. I resterende kommuner var det enten ingen fosterbarn, eller for få fosterbarn til at tallene kunne offentliggjøres.

I 2016 var det ifølge SSB 9 556 barn plassert i fosterhjem.



Ikke nok tilsynsførere

I alle kommuner finnes det et fåtall fosterbarn, som ikke har vært der et helt år. Det vil da være vanskelig å utføre minst fire tilsyn med disse. Men i snitt har omtrent ni av ti fosterbarn vært i kommunene i over et år, viser oversikten.

Enkelte kommuner har opplyst til VG at de ikke har fått utført tilsyn grunnet mangel på tilsynsførere. Andre har påpekt at tilsyn har kommet sent i gang, eller at barnet har flyttet i løpet av året.

Ifølge tall VG har hentet inn fra Bufdir var 32 prosent av alle fosterbarn uten lovpålagt antall tilsyn i 2013. I 2016 var tallet 26 prosent. Kommunesektorens organisasjon (KS) mener kommunene har blitt flinkere.

– Hovedregelen er at barn i fosterhjem skal ha fire tilsynsbesøk i året. Noen ganger er det slik at kommunene kun greier to til tre besøk. Det er ikke bra nok, noe de kommunene det gjelder også er klar over. Likevel er KS sitt inntrykk at kommunene er blitt mer profesjonelle i utøvelsen av tilsyn, sier områdedirektør i KS, Helge Eide.

Fakta OM TILSYN AV FOSTERBARN «Formålet med tilsyn er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp» (Fosterhjemsforskrifen §8)

«Tilsynspersoner skal ved utføring av tilsynet ha en uavhengig funksjon i forhold til barnevernstjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barnevernstjenesten til det beste for barnet» (Forskrifens §9)

Fosterhjemskommunen kan ansette egne personer som har ansvaret for å føre tilsyn med fosterhjemmene innad i kommunen, eller velge å engasjere private aktører til å gjennomføre tilsynet. Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Lederansvar

Han understreker at det i barnevernet, som i mange andre kommunale tjenester, er et betydelig press på tjenestene.

– Men når lovkrav ikke innfris, er det et ledelsesansvar å ordne det, og organisering er et viktig virkemiddel som kommuneledelsene selv har kontroll over, sier Eide.

Denne uken ble det kjent at kommunen, som fikk kritikk fra Fylkesmannen for alvorlige mangler ved saksbehandlingen i saken der den unge jenta ble utsatt for overgrep, har inngått en avtale med fosterdatteren om videre hjelp. Det er satt av en million kroner, og pengene skal gå til boligformål, sertifikat og bil. Kommunen erkjenner ikke juridisk ansvar.

– Kommunen mener det er foretatt forsvarlige faglige vurderinger basert på det kommunen visste eller burde vite på ethvert tidspunkt i saken, sier kommuneadvokaten den aktuelle kommunen.