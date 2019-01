HJEMMESIDE: Politiet har en egen hjemmeside om lommemannen på internett. Foto: Scanpix

Sønnen pekte ut overgriperen

Politi: Gjerningsmannen trolig ikke Lommemannen

INNENRIKS 2007-09-24T18:30:00Z

(VG Nett) Sønnen (6) pekte ut bilen til overgriperen, slik at faren fikk tatt bilnummeret og sørget for at mannen ble pågrepet.

Hans Petter Aass

Halstein Røyseland

Mannen i 30-årene er siktet for å ha utført seksuelle handlinger mot 6-åringen i Aksdal utenfor Haugesund.

Overgrepet skal ha skjedd i en campingvogn lørdag ettermiddag. Etter det VG Nett kjenner til skal faren selv ha funnet sønnen sin med godteri i hendene. Gutten skal da ha pekt ut bilen til overgriperen, slik at faren fikk tatt bilnummeret og sørget for at mannen ble pågrepet.

- Gutten skal ha blitt gitt penger og snop som gjenytelse for seksuell handling, sa politioverbetjent Torbjørn Nervik ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til VG Nett tidligere i dag.

Sjekkes mot Lommemannen

Ifølge politiet er ikke mannen i 30-årene fra distriktet, men en som reiser rundt i landet med bil og campingvogn.

Det å lokke til seg barn med penger og godteri skal bryte litt med Lommemannens fremgangsmåte, men 30-åringen blir sjekket opp mot Lommemannens DNA-profil.

Ifølge Haugesunds Avis er 30-åringen trolig ikke den mye omtalte Lommemannen. Avisen skriver at politiet ikke kan knytte mannen til liknende saker.

- Det er naturlig å sjekke slike forhold opp mot andre uavklarte saker, sier Nervik til VG Nett.

- Stemmer det at mannen skal ligne på de fantombildene som eksisterer av Lommemannen?

- Det er helt ukjent for meg, så det kan jeg ikke kommentere, sier Nervik.