SØK MED LIKHUND: Den svenske likhunden «Pirvi» (3 1/2) gjorde seg ferdig med søket i drapssiktedes leilighet på ti minutter. Hunden ledes av den svenske politiinspektøren og hundeføreren Ingvar Lauri. Foto: Hallgeir Vågenes

Låste døren da politiet kom

BERGEN (VG) Da politiet kom på døren for å prate med den nå drapssiktede 27-åringen, fikk de ikke svar.

Harald Vikøyr

Marius Tetlie

Oppdatert 21 desember 2006

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL







De holdt på å gå i den tro at huset var tomt, inntil de hørte et vindu ble lukket - og døren låst.

Politibetjentene meldte fra til politiinspektør Svein Erik Krogvold, som ga umiddelbar ordre om pågripelse.

- Han ble pågrepet uten problemer, sier Krogvold.

Dette skjedde nærmere klokken 15 sist mandag. Da hadde Bergen-kvinnen Rebecca Rist vært savnet i nesten 17 døgn.

Nektet

Analysen av mobiltrafikken til og fra Rebeccas mobil tyder på at 27-åringen kontaktet henne flere ganger natten hun forsvant, søndag 3. desember.

27-åringen er blitt betegnet som psykisk syk og beskrevet som behandlingstrengende. Han er dømt for trusler og grovt skadeverk. Han skal blant annet mangle impulskontroll.

Politiet har ment at han var til fare for seg selv og andre, men har ikke lykkes med å få ham tvangsinnlagt for psykiatrisk behandling.

27-åringen ble mandag avhørt i tre timer og nektet enhver befatning med Rebeccas forsvinning. Men han vedgikk han at han hadde benyttet seg av hennes tjenester to-tre ganger.

DREPT: Rebecca Rist. Foto:Privat

Han sier at han fordrev lørdagen før Rebecca forsvant hos en kamerat i sentrum av Bergen, der de blant annet så på TV, og at han overnattet der.

Tatt i løgn

I neste avhør nektet han fortsatt for å ha møtt Rebecca. Da la etterforskerne fram mobildata som viser at han har ringt Rebecca flere ganger: Lørdag 2. desember kl. 23.55: Rebecca blir oppringt fra siktedes kamerats mobiltelefon fra sentrum i Bergen.

Kameraten sier at 27-åringen var ute av rommet, og at siktede kan ha brukt hans telefon. Samtalen varer i 2 minutter og 10 sekunder. Søndag 3. desember kl. 02.16: Sender SMS fra sin mobiltelefon. Denne har et kontantkort registrert på siktedes mor.

Basestasjonen indikerer at han kan ha vært utenfor Rebeccas bosted. Søndag 3. desember kl. 02.33: Rebeccas mobiltelefon er på vei mot Åsane i Bergen og slår inn på en basestasjon i Midtbygda. Søndag 3. desember kl. 02.42: Rebeccas telefon slår inn på en basestasjon ved Breistein fergekai, ikke langt fra drapssiktedes bolig.

Denne opplysningen styrkes av at to ansatte ved Shell-stasjonen på Breistein i Åsane straks etter at hun ble savnet, kunne rapportere at de så henne her natt til søndag.

Kjøpte røyk

De kjenner henne fra før, og kunne fortelle, med utskrift fra kassaapparatet som støtte, at hun var inne og kjøpte en 20-pakning Prince Mild sigaretter og en 20-pakning Petterøes sigaretter. Dette skjedde klokken 02.40, og de ansatte sier de ikke merket noe unormalt ved hennes opptreden.

- Hun røyker Prince Mild, og drapssiktede røyker Petterøes, uttaler Svein Erik Krogvold.

Etter dette er det ingen trafikk på Rebeccas telefon før klokken 09.55 søndag formiddag. Da blir telefonen oppringt av ukjent nummer, trafikkdata viser at telefonen sto på. Oppkallet ble ikke besvart, men viderekoblet til svarer. Siden skjer det flere oppkall, men telefonen er nå slått av.

Sent søndag kveld, klokken 23.36, skjer det noe med Rebeccas telefon: Noen tar ut hennes SIM-kort og setter inn et annet. Først reagerte ikke politiet på dette, inntil det viste seg at dette SIM-kortet tilhørte drapssiktedes mor - et SIM-kort han hadde benyttet hele kvelden.

Denne SIM-kort-operasjonen ble registrert av telefonoperatøren, ved både SIM-kortets nummer, og mobiltelefonens ID-nummer, det såkalte IMEI-nummeret (international mobile equipment identity).

Hadde sex

Forsvarer John Henry Mæland har fremholdt at dette kunne vært gjort av Rebecca, og ikke nødvendigvis av siktede. Han fremholder også at vi ikke må bli forbauset om hun plutselig dukker opp - siden det ikke foreligger noen kriminalsak.

- Men drapssiktede har jo sitt SIM-kort i behold ved pågripelsen, kan Krogvold fastslå.

Siktedes nye forklaring går ut på at han hadde kontakt med Rebecca, han plukket henne opp i Møllendalsveien og kjørte til Åsane, stanset ved Shell-stasjonen og dro hjem til ham. Her hadde de etter hvert også sex.

Han opplyser at han sovnet, kan ikke si om de lå i samme seng, men at hun var borte da han våknet mellom 12 og 14 søndag 3. desember.

Hvorfor kunne han så ikke fortelle dette i første avhør?

- Da stilte han uten advokat. I det andre avhøret hadde han advokat, påpeker forsvarer John Henry Mæland.

Publisert: 21.12.06 kl. 08:00 Oppdatert: 21.12.06 kl. 13:51