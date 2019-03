STARTEN: 4. april i fjor ble Tor Mikkel Wara presentert av Erna Solberg som ny justisminister. Nå er han innvilget velferdspermisjon med lønn ut neste uke. Foto: Hallgeir Vågenes

Wara fikk to ukers permisjon

Innen neste fredag må den permitterte justisministeren Tor Mikkel Wara (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) avklare hans fremtid i regjeringen.

Wara fikk tirsdag innvilget velferdspermisjon fram til fredag 29. mars, viser et brev fra Statsministerens kontor, SMK, til Wara.

VG har fått innsyn i brevet der Wara innvilges permisjon i to uker «på grunn av private hendelser».

To uker er maksimal lengde på velferdspermisjon med lønn, ikke bare for statsråder, men for alle ansatte i Staten. Det følger av de formelle reglene for arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse.

Etter dette kan Tor Mikkel Wara søke om videre velferdspermisjon, men da uten lønn.

Permittert torsdag

Wara ba om og fikk innvilget velferdspermisjon i forrige uke, da hans samboer var siktet av PST, mistenkt for for å ha arrangert et angrep mot familiens bil, «å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det», som det står i siktelsen.

Justisministeren ble hasteinnkalt til Erna Solberg på hennes kontor sist torsdag 14. mars. Der fikk han for første gang vite at samboeren Laila Anita Bertheussen var siktet av PST og satt i avhør.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er konstituert som justisminister så lenge Wara har permisjon.

– Dette gikk veldig sterkt inn på Tor Mikkel, sa Solberg senere torsdag.

Vennetjeneste

VG har også fått innsyn i SMS-utvekslingen mellom SMK og Sigbjørn Aanes, den tidligere statssekretæren (H) ved SMK som nå er rådgiver i First House.

Aanes har selv bekreftet at han og kolegaren Ole Berget tok ut ferie fra torsdag til mandag for å assistere Wara som en vennetjeneste,

Tekstmeldingene viser at det er Aanes som holder kontakten med SMK på vegne av Wara.

Ba om avklaring

Torsdag kveld, etter at Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen har holdt pressekonferanse om at Wara er permittert, hadde SMK behov for å avklare om Wara ønsket permisjon med eller uten lønn:

«Spørsmålet er egentlig om han en eller annen grunn ikke vil motta lønn under permisjonen. Anne (Nafstad Lyftingsmo, regjeringsråden, VGs anm.) mener dette faller inn under velferdspermisjon med lønn», skriver statssekretær Sunniva Ihle Steinstad (H) til Aanes.

Aanes svarer kort:

«Velferdspermisjon med lønn».

Kan få etterlønn

Innen neste fredag må både Wara og Erna Solberg ta stilling til om Wara fortsatt skal være permittert fra embetet som justisminister. Det vil i så fall skje uten lønn. Da vil de også måtte vurdere status i saken, og om Wara eventuelt skal søke avskjed.

Dersom prosessen ender med at Wara formelt forlater regjeringen, har han krav på en måneds etterlønn, og kan deretter søke om ytterligere to måneders etterlønn.