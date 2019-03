FIKK SJOKK: Siv Jensen og Erna Solberg. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ernas hemmelige krisemøte: Wara og Jensen visste ingenting

Hverken justisminister Tor Mikkel Wara eller Frp-leder Siv Jensen visste noe før de satt på statsminister Erna Solbergs kontor og fikk sjokkbeskjeden: Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, var pågrepet av PST siktet for å ha forårsaket brannen i parets bil med vilje.

I en hel time satt Wara inne i stortingssalen fullstendig uvitende om at hans samboer gjennom 24 år var blitt pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hjemme i hans eget hus på Røa i Oslo.

Klokken 14.12 forlot han den avsluttede debatten om Brexit og gikk ut i Stortingets vandrehall.

Kort tid senere, rundt 14.30, kom beskjed fra statsminister Erna Solberg til ham om å innfinne seg på hennes kontor umiddelbart.

Bare minutter i forveien hadde PST-sjef Benedicte Bjørnland ringt til departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet, Heidi Heggenes.

SATT I DEBATT: Mens samboeren ble pågrepet var justisminister Tor Mikkel Wara på Stortinget. Foto: Stortinget

Slik ble Solberg informert

PST-sjefen fortalte da Heggenes den dramatiske nyheten om at politiet hadde pågrepet justisministerens samboer for det siste angrepet mot justisministerens hjem.

Heggenes la på og ringte sporenstreks til Norges øverste embetskvinne, regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo ved Statsministerens kontor (SMK).

Samtidig, klokken 14.27, la PST ut en melding på Twitter og varslet at de ville holde pressekonferanse klokken 16 om «status i etterforskningen av truslene mot justisministeren».

Inne på Statsministerens kontor på Akershus festning gikk Lyftingsmo, som har kontor rett ved siden av, inn på Solbergs kontor og informerte henne pågripelsen og den kommende pressekonferansen.

Ifølge Solberg selv var dette første gang hun ble kjent med at Waras samboer kunne bak angrepene mot justisministeren. Dagen før hadde hun imidlertid blitt klar over at dette var en spekulasjon som sirkulerte i «presseskretser».

UNDERSØKTE BOLIGEN: Politiet gjennomgikk i går boligen til Wara og samboeren. Foto: Helge Mikalsen

– Et sjokk

Solberg besluttet å innkalle Frp-leder Siv Jensen og Wara selv umiddelbart til sitt kontor. På dette tidspunktet var Jensen i Finansdepartementet, mens Wara altså var på Stortinget.

Like etter klokken 15 møttes Wara, Jensen og Solberg inne på Solbergs kontor. Hverken Wara eller Jensen hadde fått vite noe om hva som var den nye utviklingen i saken.

Inne på hennes kontor, under seks øyne, fortalte Erna Solberg at PST hadde pågrepet og siktet samboeren.

«Det er et sjokk for Tor Mikkel Wara , et sjokk for meg og et sjokk for hele regjeringen», forklarte Solberg da hun møtte pressen torsdag ettermiddag.

Etter en kort samtale de to statsrådene og statsministeren imellom, kom også regjeringsråd Lyftingsmo inn i møtet og bidro med å legge en plan for regjeringens håndtering utover ettermiddagen. Det ble klart at Wara skulle ta permisjon som justisminister.

Samferdselsminister Jon Georg Dale blir fungerende justisminister.

Møtet varte ikke en hel time, og var avsluttet innen PSTs pressekonferanse, får VG opplyst.

Nyheten kom også som et stort sjokk på Siv Jensen, og saken har gått hardt inn på henne. Hun og Wara har kjent hverandre i over 20 år. Selv uten formelle verv i Frp har han i flere år vært en nær samtalepartner og strategisk rådgiver for Jensen.

Bare den øverste ledelsen ved Statsministerens kontor var orientert om møtet og utviklingen i PSTs etterforskning.

Solberg sendte sms til statsrådene

Like før PSTs pressekonferanse klokken 16 fikk resten av regjeringens medlemmer en tekstmelding fra Solberg med et forhåndsvarsel om hva som var i ferd med å utspille seg.

På samme tid jobbet flere politifolk ved Waras bolig. Politiet beslagla familiens datautstyr, bar ut esker og personlige eiendeler, og tauet vekk en bil som familien disponerer.

Klokken 16.00 slo nyheten ned som en bombe:

«PST har i dag siktet justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen for overtredelse av straffeloven paragraf 225, bokstav b, for å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. Vi mistenker at siktede selv har satt på bilbrannen og ved det gitt inntrykk av at brannen ble påsatt av ukjente gjerningsmenn» sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under PSTs pressekonferanse på Thon hotel i Nydalen.