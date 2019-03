SAVNET: Trine Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i begynnelsen av mai 2004. Foto: Politiet / NTB scanpix

Søkte med 3D-skanner etter forsvunne Trine Frantzen

Onsdag ble det gjennomført nye søk på Øvsttun kirkegård etter Trine Frantzen, som forsvant i 2004. Denne gangen ble det brukt 3D-skanner.

NTB

Publisert: 13.03.19 18:32







Seksjonsleder Bjørn Christian Kvisvik i selskapet Cowi, som har oppdraget med å gjennomføre letingen, forteller at de har søkt etter beinrester som kan stemme med data etter Frantzen.

Cowi søkte mandag og tirsdag med en såkalt 2D-skanner, onsdag brukte de 3D-skanner.

– 3D-skanning og GPS-målinger skal gi oss mer nøyaktige data, sier Kvisvik til Bergens Tidende.

Mandag opplyste politiet og selskapet at de har gjort et «mistenkelig funn» i søket etter Frantzen.

Henlagt og gjenopptatt

31 år gamle Trine Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i mai 2004.

To personer, den ene Frantzens samboer, ble siktet for forsettlig drap i 2007, men saken ble henlagt året etter på grunn av bevisets stilling. Saken ble gjenopptatt i 2012, da det også kom inn nye tips.

Øvsttun gravplass ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist ble sett. En teori er at Frantzen, som tilhørte et belastet rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

Interessant område

Politiet er i det nye søket denne uka spesielt interessert i tolv graver som ble åpnet rundt forsvinningstidspunktet. Formålet med geoskanningen er å se om det kan ligge flere personer i gravene enn det som er meningen.

Resultatet av skanningene vil avgjøre om politiet vil åpne én eller flere graver. Det tar en ukes tid før det endelige svaret fra skanningene kommer.

Politiet har ingen nye mistenkte i saken, og har opplyst at det vil gjennomføres en obduksjon av Frantzen dersom hun blir funnet.