PST: Vil ta flere måneder å få svar om helse-hacking

Publisert: 08.02.18 12:57

INNENRIKS 2018-02-08T11:57:43Z

Vi får ikke svar på hvem som hacket datasystemene til Helse Sør-Øst før på våren tidligst, ifølge PST.

– Etterforskningen skrider frem, men vi er fortsatt i en innledende fase. Det vil ta flere måneder, og vi vil tidligst kunne si noe på våren en gang, sier seniorrådgiver i PST, Siv Alsén, til VG.

Det var 8. januar at Helse Sør-Øst ble klar over at uvedkommende hadde tatt seg inn i datasystemene deres. Dette er landets største helseregion, og dekker 2,9 millioner nordmenn.

Ukjent metode

PST mistenker at en fremmed makt sto bak angrepet .

I saker av denne typen er det ikke uvanlig å ende opp uten å kunne slå fast hvem som står bak, og Alsén sier det ikke er sikkert i denne saken heller.

– Det er det vi søker å avklare fremover, sier hun.

Det er fortsatt ikke gjort kjent hvordan hackingen ble gjennomført.

Analysearbeid fortsetter

I et styremøte i Helse Sør-Øst 1. februar fortalte administrerende direktør Cathrine Lofthus at analysearbeidet for å avdekke hvem som står bak og hva de har gjort, fortsetter, viser et referat.

Ifølge Helse Sør-Øst er det så langt ingenting som tyder på at innbruddet har hatt direkte konsekvenser for pasientbehandling, pasientsikkerhet eller at pasientdata har kommet på avveie, men det kan ikke utelukkes.

PST ønsker heller ikke å si noe om dette på nåværende tidspunkt.