NESTLEDER: Kristian Eilertsen stiller til gjenvalg som nestleder i Fpu. Foto: Tore Skadal/Harstad Tidende

Fpu må velge om nestlederen får fortsette etter varslersak: - Uansvarlig av Frp

Publisert: 06.04.18 17:49 Oppdatert: 06.04.18 18:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-06T15:49:28Z

Ingeborg Bjørnevik i Hordaland Fpu mener ungdomspartiet blir tvunget til å ta stilling til en varslersak de ikke kjenner innholdet til, fordi organisasjonsutvalget i Frp ikke har gjort jobben sin.

Fpu- Nestleder Kristian Eilertsen er av flere kvinner anklaget for seksuell trakassering. Frps organisasjonsutvalg konkluderte før påske med at han brutt partiets etiske retningslinjer. Han fikk en «kraftig advarsel», men ble likevel ikke fratatt noen verv.

Eilertsen stiller til gjenvalg som nestleder, mot én annen kandidat. Dermed er det opp til Fpu selv, på landsmøtet i helgen, å vurdere om han skal få fortsette eller ikke.

Det reagerer Bjørnevik kraftig på:

– Det er uansvarlig. Grunnen til det, er at poenget med å ha et organisasjonsutvalg er å ha avstand til saken når den tas stilling til. Det er ikke kompisen din som du drikker øl med hver helg som skal ta stilling til saken, sier hun.

Hun kaller det «ekstremt rotete» at Fpu skal stemme over et valg der en varslersak blir en del av vurderingen, når de fleste ikke kjenner innholdet. Nå mener det bør tas en evaluering av organisasjonsutvalget og hvordan de skal handle i slike saker.

– Fpu blir tvunget til å ta stilling til saken

Bjørnevik har står ammen med fylkesformann Martin Jonsterhaug i Hordaland Fpu bak et opprop internt i Fpu som protest mot Frps håndtering av seksuell trakassering. Hun er enig i at det skal være en høy terskel for å frata noen medlemsskap i Frp eller Fpu, men mener organisasjonsutvalget kunne gjort mye annet.

– For eksempel kan man gi suspensjon fra verv i en tidsperiode for å gi mulighet til å bygge opp tillit igjen. Politisk kapital handler om tillit det er ikke to ekstremer der man enten gjør ingenting eller ekskluderer helt.

Da Frps konklusjon i Eilertsens sak ble kjent, pekte Helge André Njåstad, leder for Frps organisasjonsutvalg på at det snart var landsmøte i Fpu.

– Der tar de stilling til om han får fortsette i verv. Men vi valgte ikke å frata ham noen verv, sa han.

Bjørnevik mener dette blir feil, både fordi hun mener det sender signaler om at man kan bryte reglene uten sanksjoner, og fordi hun mener Fpu nå blir tvunget til å ta stilling til saken gjennom nestledervalget.

– Hvordan i all verden skal man fatte en sånn beslutning på et objektivt grunnlag? spør hun.

– Nå er mange enkeltpersoner nysgjerrige på hva saken går ut på. Dette hadde ikke vært nødvendig.

– Har fått støtte fra Frp

– Varslerne har vært kjempetøffe, og stått frem i et system som ikke ivaretar dem så bra. Da må vi følge med på saken nå, og hvordan den følges opp i etterkant, sier bjørnevik.

Hun sier Fpu-erne vil følge med med argusøyne på hvordan Frp håndterer dette i kjølvannet av landsmøtet, og oppfordrer at det tas en en evaluering av organisasjonsutvalget og hvordan de skal handle i slike saker.

Fpu-erne også har fått kritikk fra de som mener man må håndtere saken internt.

– Men det er nettopp det organisasjonsutvalget har fått en mulighet til å gjøre, og de velger å ikke ilegge noen sanksjoner, sier hun.

Jonsterhaug sier oppropet i Fpu har fått 30 signaturer til sammen. Noen fra grupper og fylkesstyrer, og noen fra enkeltpersoner.

– Det har også kommet en del støte fra personer i Frp, sier han.

Nåstad: Mister ingen nattesøvn

Helge André Njåstad, leder i Frps organisasjonsutvalg, mener ikke Frp har dyttet saken over på ungdomspartiet.

– Vi har jo ikke sendt saken tilbake til dem. De tar stilling til de valgene de skal gjøre på landsmøtet sitt, men de skal ikke ta stilling til denne saken. De skal ta stilling til om de har tillit eller ikke tillit, sier han.

Han understreker at organisasjonsutvalget har konkludert.

– Det er konkludert med at retningslinjer er brutt, og det er gitt en advarsel. Det er informasjon de har når de skal velge, sier han.

Han gjentar at en en streng advarsel er reaksjon som han mener er passende i denne saken.

– Hva synes du om at håndteringen av denne saken har fått så mange reaksjoner?

– Det er jo ikke mye, det er jo et opprop som er sendt rundt. Jeg mister ikke nattesøvnen over det. Men vi tar det på alvor. Men vi tar debatten om håndteringen internt, sier Njåstad.

VG har kontaktet Eilertsen gjentatte ganger siden det interne oppropet i Fpu ble startet, men vi har ikke lyktes i å få en kommentar fra ham selv til saken.