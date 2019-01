Kjendisadvokat tiltalt for å ha bedt om planting av bevis

I februar 2016 skal advokaten ifølge politiet ha ringt broren til sin klient, og bedt ham plassere 37.000 kroner på et bestemt sted.

Publisert: 14.01.19 20:27

Målet skal ha vært å motarbeide deres etterforskning mot klienten, ifølge en tiltale statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud har utstedt mot Oslo-advokaten.

De mener advokaten har «motarbeidet en undersøkelse av et lovbrudd ved å bidra til at gjenstander som kan ha betydning som bevis plantes eller fabrikkeres».

37.000 kroner i skuff

Dette skal ha skjedd da kjendisadvokaten ringte sin klients bror og fortalte at broren var mistenkt for ran av en annen mann.

Klienten skal ha innrømmet ranet i avhør, men for at politiet skulle tro på forklaringen var klienten avhengig av at politiet fant pengene der han forklarte at de lå, skriver Varden .

I telefonsamtaler med broren til klienten fortalte advokaten ifølge tiltalen at politiet kom til å ransake boligen til moren deres, og at klienten trolig ville bli løslatt dersom pengene ble funnet hos henne. I tiltalen står det videre ha han skal ha forklart broren at klienten hadde opplyst til politiet at pengene lå i «en skuff nede», og at en måtte håpe at det lå 37.000 kroner der når politiet kom.

Politiet mener han med dette ba broren om å plante bevis for å motarbeide deres etterforskning av ranssaken.

Erkjenner ikke skyld

VG har vært i kontakt med advokaten, men han overlater til sin forsvarer, advokat Erling Olav Lyngtveit, å kommentere saken:

– Det er ikke aktuelt for ham å erkjenne straffskyld. Han mener at den telefonsamtalen som tiltalen er basert på, har hatt et annet siktemål og en annen foranledning enn det påtalemyndigheten har lagt til grunn. Men dette blir et stridstema i retten, og noe som retten må ta stilling til. Det er det vi kan si nå, sier Lyngtveit.

Statsadvokaten som har tatt ut tiltalen, Håvard Kalvåg, sier til Varden at det er alvorlig for en advokat å bli tiltalt for et straffbart forhold.

Advokatens klient ble i fjor dømt til seks måneders fengsel for ranet og flere andre forhold. Hans bror er også dømt til fengsel på et senere tidspunkt. Han fikk fire år for blant annet oppbevaring og salg av narkotika.