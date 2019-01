SMELTET: Slik ser DAB-radioen til ekteparet i Larvik ut etter torsdagens eksplosjon. Foto: Lise Reng

Radioen til Hanne-Britt eksploderte: - Et sjokk

Hanne Britt Thorsen (66) hørte torsdag kveld et kraftig smell inne på kjøkkenet. Like etter måtte hun bære ut en brennende DAB-radio.

DAB-radioen endte i gata ute, fordi Hanne-Britt var redd for at brannen inne på kjøkkenet skulle spre seg.

Hun brant fingrene og fikk noe røyk i seg.

66-åringen befant seg i naborommet da DAB-radioen plutselig eksploderte, mens den stod til lading på kjøkkenbenken.

– Det var et sjokk. Det var et forferdelig smell og så stod det i lys lue, sier hun til VG.

Rundt stedet den stod og på gulvet under er det nå svarte brennmerker.

– Naboene kom til med brannslukningsapparat, så det har gått bra, sier hun.

Like før bursdagsfeiring

Brannen skjer kun dager før ekteparet Thorsen skulle feire Hanne-Britts 67-årsdag.

– Vi skal ha selskap på mandagen.

Natten kommer de til å tilbringe hos gode naboer, som allerede har redd opp til ekteparet. Det er ifølge Hanne-Britt mye røyk i huset, så de må lufte ut.

Ektemannen til Hanne-Britt var i et møte da eksplosjonen og den påfølgende brannen skjedde.

– Hvis jeg ikke hadde vært der, hadde det tatt fyr med en gang, sier Hanne-Britt.

Meget brannfarlige

Radioen er av typen Pinell og ekte. Produsenten har tidligere advart om at typene Pinell Go og Pinell Go+, som ikke har et klistremerke hvor det står Battery 2016, er meget brannfarlige. I 2018 var det gjennomsnittlig to branner i måneden som følge av eksplosjon og brann i denne typen radio.

Noen av brannene har ført til store materielle skader.

– Det har vært på nyhetene, så vi visste jo om det. Vi hadde tenkt å få sjekket den, sier Hanne-Britt.

Det er til sammen solgt 50.000 av denne typen DAB-radioer, men 45.000 er levert inn igjen.

Pinell har tidligere advart om at batteriet kan ta fyr på grunn av en produksjonsfeil.

– Vi har jobbet med å kalle tilbake radioene siden 2015. Vi har fått tilbake cirka 90 prosent. Vi har konkludert med at mulighetene for en kortslutning er til stede, sier daglig leder TT Micro, Ole Morten Skymoen, til VG.

– Heldigvis har vi unngått større personskader. Det er det viktigste, sier han.

Hanne-Britt er glad for at hun klarte å handle slik hun gjorde. Politiet har nå beslaglagt apparatet.

– Jeg har jobbet i helsevesenet og vært i mange brannøvelser, men når det skjer så klarer man ikke å tenke. Det går på instinkt, sier hun.