Slår tilbake mot Sp-lederen: – Vedum stakkarsliggjør Distrikts-Norge

INNENRIKS 2019-01-09T18:04:37Z

FØRDE (VG) Venstres Atle Hamar beskylder Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum for å «stakkarsliggjøre», «svartmale» og få livet som leves i Bygde-Norge til å fremstå som «tilbakestående» og «sutrende».

Publisert: 09.01.19 19:04 Oppdatert: 09.01.19 19:26

Hamar totalslakter innholdet i et intervju med Vedum i VG fredag, der Sp-lederen refser «politisk korrekthet» i Oslo: At det er best å gå eller sykle til jobb, at det er de rike i byene som kjører elbil og at «det grønne skiftet» brukes som et påskudd til å øke avgiftene til vanlige folk.

Ifølge Vedum opplever folk på bygdene avmakt overfor eliten i Oslo på grunn av ulv, at Distrikts-Norge tømmes for statlige arbeidsplasser og offentlige tjenester - og de føler at makta i hovedstaden er nedlatende overfor måten folk lever livene sine på.

– Vedum tegner et bilde av bygde-Norge som er en stakkarsliggjøring bygda. Vedum lager konsekvent en konfliktdimensjon mellom by og land i snart alle spørsmål. Hverken jeg eller andre som bor og lever på bygda kjenner oss igjen i den gjennomførte svartmalingen om at alt går ad dundas. Ikke blir vi sett ned på av byfolk, og ikke ser vi ned på byfolk. Det er ganske kynisk av ham å gire opp en konflikt fordi det tjener partiet hans noen få prosentpoeng på gallupen, tordner Hamar.

Atle Hamar er statssekretær i Klima- og miljødepartementet , leder av Venstres distriktspolitiske utvalg og nylig nominert til Venstres ordførerkandidat i storkommunen Sunnfjord som blir en realitet 1. januar neste år.

Han har invitert VG til Førde, den største byen i Sogn og Fjordane med 13.000 innbyggere, for å vise konkrete eksempler på at det går så det griner i Distrikts-Norge. Etter sammenslåingen med kommunene Jølster, Gaular og Naustdal, vil den nye kommunen få 23.000 innbyggere og bli den største i fylket. Sp kjempet knallhardt mot denne kommunesammenslåingen.

– Tilbakestående

– Vedum uttaler seg på en måte som gir folk inntrykk av at norske bygder er tilbakestående og sutrende i forhold til sentrale strøk. Det er rett og slett ikke min erfaring etter å ha bodd og arbeidet mesteparten av mitt liv i Distrikts-Norge. Kreativiteten, innovasjonskraften og optimismen er vel så stor som i sentrale strøk, sier Hamar.

Stolt kjører Hamar VG til gründerbedriften Tibber , som har hovedkontor i Førde - og filial i Stockholm.

– Tibber er verdens første heldigitale strøm- og energiselskap. Vi startet med utgangspunkt i at det skjer fantastisk store omveltninger i energimarkedet. Vi får en «snikinnføring» av smarthus og elbiler overalt og vi får produksjon av elektrisitet på egne hustak. Det som mangler i hele energimarkedet, er en digital plattform ala Spotify eller Airbnb som klarer å sy alt dette i hop, slik at jeg som forbruker kan handle og styre min strøm inn til mitt hus fra en app, sier direktør Edgeir Vårdal Aksnes (39) i bedriften som startet for snart tre år siden, foreløpig har åtte ansatte og som blant andre har fått inn Petter Stordalen som investor.

Billig lading

Aksnes viser frem hvordan appen sørger for at han kan styre ladingen av elbilen sin, en BMW i3, slik at den kun lader på de tidspunktene da strømmen er billigst.

– Det finnes ingen digital merkevare fra Norge for konsumentmarkedet som er blitt stort internasjonalt. Derfor fantes det ikke kompetanse andre steder. Da kunne vi like godt starte opp her i Førde som noe annet sted, fastslår Aksnes.

Statssekretæren i Klima- og miljødepartementet er meget oppgitt over at Vedum «snakker ned det grønne skiftet» i distriktene. Ikke minst uttalelsene om at elbiler er mest for folk med fet lommebok i sentrale strøk.

– Jeg personlig solgte 200 Nissan Leaf elbiler i 2018. Det er nesten sinnsykt at en så liten plass som dette har et så utrolig salg, fastslår bilselger Frank Gjesdal hos Frydenbø bil i Førde.

– Som røykeloven

– Elbiler er litt som med røykeloven. Først er folk skeptiske til det nye, men etterhvert vil ingen tilbake til det gamle. Jeg kommer aldri mer til å kjøre noe annet enn elbil i framtida, fastslår Gjesdal.

Det store omslaget for salg av elbiler kom med innføringen av bomring rundt Førde i 2016.

– Vår største utfordring er knyttet til levering. Det er lang ventetid for å skaffe elbiler, sier Geir Farsund, salgssjef i bilfirmaet.

– Etterspørselen etter elbiler her i Sunnfjord vil jeg tro er på linje med i et byområde, som Oslo eller Bergen. Vår mest solgte bilmodell i fjor var Nissan Leaf, en elbil.

– Er det bomringen som trigger denne trenden i Førde?

Rett til himmels

– Ja, det er klart. Det økonomiske spiller inn. Salget gikk rett til himmels da bomringen ble innført. Men det er flere faktorer. Elbilene har mye ny teknologi som interesserer kundene. I tillegg sier mange av kundene at det er et ekte miljøengasjement som motiverer dem til å kjøpe elbil, sier Farsund, som advarer statssekretær Hamar og regjeringen mot å fjerne myndighetenes incentiver med å slippe bompenger og avgifter.

– Elbilen er kommet for å bli, og vil bli større og større i fremtiden, og like mye i distriktene som i byene, fastslår Farsund.

Frode Sviland, daglig leder i Bilhuset Førde, selger Mercedes. Gikk tom - kjøpte tilbake elbil

– Jeg kjøpte opp hele restlageret hos Bertel O. Steen av Mercedes B2 El på 30 biler. En måned senere var alle solgt, sier han.

– I april 2017 solgte jeg en slik bil til Atle Hamar. Men så ble han statssekretær i Oslo, og jeg så at han ikke brukte den så mye på grunn av det. Da ringte jeg ham og ba ham om å få kjøpe den tilbake, og han sa ja. Jeg hadde gått tom for elbiler, og hadde en kjøper på hånda. Så vilt har det vært, ler Sviland.

– I fjor vår bestilte jeg den nye Mercedes EQC, som er leveringsklar til sommeren, sier Atle Hamar fornøyd.

– Vi solgte til sammen 351 biler i fjor. 56 var elbiler, opplyser Sviland.

Elbil-feber

Elbil-feberen i Sunnfjord skyldes trolig for en stor del innføringen av bomring - kalt “Førdepakken”. Den skal blant annet finansiere 8,4 kilometer ny gang- og sykkelvei, samt oppgradering og bygging av andre veier som skal stå ferdig i 2024. 60 prosent av kostnadene 1,8 milliarder kroner er lagt på bompenger.

– Førde har fått status som «Sykkelby» hos Statens Vegvesen.

Vi skal øke andelen av gående og syklende. Vi ønsker en fortetting av sentrum av Førde. Da kunne ikke veksten i biltrafikken fortsette å øke. Målet er at 20 prosent av de som bor i Førde skal gå eller sykle til jobb i fremtiden, sier prosjektleder Erling Varlid i Statens Vegvesen.

Atle Hamar mener Trygve Slagsvold Vedum tegner et nattsvart bilde av situasjonen i Bygde-Norge.

Går så det griner

– Vedum snakker aldri om at næringslivet i distrikts-Norge går så det griner, og det gjelder definitivt distriktsfylket Sogn og Fjordane. I løpet av få år har det vokst frem bedrifter i triangelet Dale-Førde-Florø som tilsvarer om lag 400 nye arbeidsplasser, som langt over har kompensert for de arbeidsplassene som er effektivisert eller digitalisert vekk. Enoro og Avans i Dale, Enivest, Tibber og mange flere i Førde og Florø.

Sp-lederen fnyser av kritikken om at han stakkarsliggjør distriktene.

– Jeg snakker jo om realiteten i politikken til regjeringen. Jeg har enorm tro på norske bygder, men det jeg snakker om er de grepene regjeringen gjør, og at de slår feil ut. Som i hjemfylket til Atle Hamar, som jeg besøkte i går. Hva er det som blir sagt der? Jo, at sentraliseringen av politiet har gjort beredskapen dårligere. Det handler ikke om å snakke Sogn og Fjordane ned, men å snakke om realitetene i politikken, sier Vedum til VG

Hamar mener ikke minst elbilsalget viser at Distrikts-Norge er i høyeste grad er en del av «det grønne skiftet».

Elektrifisering

– Det grønne skiftet skjer i distrikts-Norge. Gjennom en aktiv politikk elektrifiserer vi ferjene, passasjerbåtene, og snart alle fartøyskategorier. Rederier og verft langs hele kysten, samt lokal leverandørindustri har hatt en verdiskapingsøkning og sysselsettingsvekst. Har ikke Vedum fått med seg at Distrikts-Norges næringsliv er i front i «det grønne skiftet»? Brødrene Aa i Hyen er verdensledende når det gjelder bygging av nullutslipps hurtiggående passasjerbåter. Arbeidsløsheten i Sogn og Fjordane er 1,8 prosent i desember 2018. Den store utfordringen i Sogn og Fjordane og andre distriktsfylker er å skaffe nok arbeidskraft framover. Det er ikke noe hjelp i at Vedum og Sp driver på med sine elendighetsbeskrivelser, sier Hamar.