DREPT: Dobbeltdrapet på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) etterforskes som et terrorangrep av marokkansk politi. Foto: Privat

Maren Ueland (28) bisettes i dag: – Mine varme tanker går til familien

INNENRIKS 2019-01-21T07:09:53Z

Maren Ueland (28) ble brutalt drept i Marokko før jul. Mandag bisettes hun i Time kirke på Jæren.

Publisert: 21.01.19 08:09 Oppdatert: 21.01.19 09:04

Det var mandag 17. desember at den tragiske nyheten om at norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) var blitt funnet drept i Atlasfjellene i Marokko, ble kjent.

De to jentene var på fjelltur og overnattet i telt da angrepet skjedde.

I etterkant har totalt 22 personer blitt pågrepet og siktet for terrorisme etter drapene . Fire menn er utpekt som hovedmistenkte.

I underkant av en måned etter drapene bisettes 28-åringen mandag på Jæren i Time kirke.

Statsminister Erna Solberg sier til VG at hun føler med familien.

– Vi føler sterkt med familien og hele lokalsamfunnet. Det dreier seg om en meningsløs handling. Det er slik at terror rammer og den rammer uskyldige. Jeg håper marokkanske myndigheter og norsk politi sørger for at de rette blir straffeforfulgt, sier Erna Solberg.

Hun står fast på at terror ikke er noe som kan bekjempes på egen hånd.

– Løsningene for å bekjempe terror finnes ikke bare i ett land, det må vi gjøre internasjonalt. Men mandag er det sorgens og ettertankens tid. Mine varme tanker går til familien, sier hun.

Ifølge Stavanger Aftenblad vil Vamp-vokalist Jan Ingvar Toft synge under bisettelsen, mens islandske Ásgeir Trausti Einarsson skal synge under minnestunden etterpå.

Både norske og marokkanske myndigheter vurderer å være til stede i bisettelsen, ifølge avisen.

Studievenninnen Louisa Vesterager Jespersen ble bisatt 12.01 fra Fonnesbæk kirke på Jylland.