TØFF HELG I FJELLET: Kraftig vind både lørdag og søndag kan gjøre det vanskelig å ta seg over fjellet i Sør-Norge i helgen. Her Hardangervidda i slutten av oktober i år. Foto: Harald Vikøyr

Venter storm og uvær over hele Sør-Norge

INNENRIKS 2018-12-13T06:51:00Z

Det flotte vinterværet i Sør-Norge tar en brå slutt i helgen. Da ventes en storm og et uvær som vil gi tøffe forhold på fjellovergangene og på kysten.

– Dette skyldes en skvis mellom et lavtrykk fra vest og et høytrykk over Russland – som sammen gir ganske stramt vindfelt inn mot Sør-Norge, forklarer meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo .

Vindfullt i hele Sør-Norge

– Jeg tenker at dette kanskje er en helg hvor mange frakter gaver i bil, kanskje over fjellet. Det kan bli utfordrende, advarer hun.

Det begynner å blåse lørdag med rett sørlig stiv til sterk kuling på kysten av Vestlandet og i fjellet, muligens opp i liten storm sør på Vestlandet.

– Søndag dreier vindretningen slik at det blåser fra sørøst over store deler av Sør-Norge. Her vil særlig kysten fra Ytre Oslofjord og sørover, og dessuten fjellet være utsatt. Det er også fare for at vinden vil få forsterkninger ut fjordarmene på Vestlandet, slik at vi kan få kraftige vindkast her.

Slik så det ut da stormen «Knud» traff Sør-Norge tidligere i høst:

Dårlig sikt

Dette er et nokså kaldt værsystem, så den nedbøren som kommer, vil falle som snø.

– Vi snakker vel 5–10 mm i Agder og Telemark lørdag, så det er ikke mye. Men det er heller ikke så mye snø som skal til før sikten blir dårlig.

Hun peker på at det særlig på østsiden av fjellene vil være noe snø fra før, som kan virvles opp og hemme sikten.

Vindfull uke før jul

Men stormen kommende helg kommer ikke helt alene. Søndag stiger temperaturen slik at det blir nullføre i lavlandet, og i neste uke er det ventet flere vindfulle og nokså milde dager.

– Vi har fortsatt en situasjon hvor høytrykket i øst laget skvis mot lavtrykk fra vest, og det er ventet lavtrykk inn, som kan gi dager med vind opp i storm i Sør-Norge. Samtidig blir det mildere, noe som også vil gi glatt føre der det har vært vinterlig, påpeker hun.