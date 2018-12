LITT UTEN MOBIL: Musiker Tove Bøygård tilbringer hver jul sammen med kjæresten på et småbruk i Ål i Hallingdal. De fleste dagene vil hun helst være uten mobilen. Foto: Guhild Reidun Boygard

De feirer jul uten mobil: – Så deilig å være uten

Mobilen er blitt en nær og kjær følgesvenn, også i høytider. Her er to som har forsøkt å klare seg uten – med vekslende hell.

For musiker Tove Bøygard har julen vært delvis mobilfri de siste åtte årene. Høytiden tilbringes sammen med kjæresten Espen (49) og hans to barn på et lite småbruk på Skrindo i Ål i Hallingdal.

Med fravær av både TV og internett brukes dagene på å lese bøker og tilbringe tid ute i naturen.

– For meg handler mobilbruken først og fremst om sosiale medier. Akkurat nå skal jeg gi ut min syvende plate, så jeg er på absolutt hele tiden, forteller hun til VG.

Like før middag på julaften la hun ut en siste post på Facebook der hun ønsket venner og kjente god jul, før hun logget seg helt av. Mobilen har siden hvilt på hylla, eller et annet sted Tove ikke vet hvor er, ettersom kjæresten har gjemt den.

– Det er så deilig å være uten. Vi får lest mye mer, og tilbrakt tid ute. Man tenker ofte at man må sjekke den hele tiden. Spesielt ettersom jeg gjør alt med musikken min selv – men i julen skal man ikke trenge å svare umiddelbart – for da er det jo ingen som forventer at man skal være på, og det skal man jo ikke heller.

Anbefaler mobilfri

Selv om barna er 13 og 16 år gamle, er det ingen sure miner selv om juleferien feires med dårlig dekning. Mobilpausen er også godt hjulpet av de tykke tømmerveggene på gården, som sørger for dårlig signal.

Uten mobilen nyter de dagene med å lese bøker, spille spill og ikke minst, stirre litt ut i lufta.

– Nettopp det burde folk gjøre mye mer, bare sitte og stirre litt. Vi får så mye mer tid til hverandre. Jeg anbefaler mobilpause i julen for alle, og hvis du ikke klarer det selv må du alliere deg med noen som kan konfiskere den, sier 52-åringen.

– Fikk dårlig samvittighet

En annen som tilstreber mobilfri jul, i hvert fall på julaften, er Kristine Ørjansen (36) fra Karmøy. I 2016 la hun på lille julaften ut et Instagram-innlegg der hun oppfordret sine følgere til å ha familien i fokus.

– Jeg kjente at jeg var blitt så opptatt av telefonen, og fikk dårlig samvittighet overfor ungene. Det ble til at de prøvde å snakke til meg, og jeg glemte å svare. Da skjønte jeg at jeg måtte legge telefonen vekk, sier trebarnsmoren.

Mobilfrien gjennomførte hun ved å bevisst legge mobilen på et annet rom, men hun innrømmer at det var vanskelig.

– Du er så vant til det, så du kjenner liksom at det klør i fingrene etter noe, sier hun. Spesielt var det vanskelig under gaveåpningen, fordi hun ville forevige det hele underveis.

– Du er jo egentlig ikke ordentlig til stede når du filmer ungene imens de pakker opp. Tar du opp telefonen, glemmer du på en måte gleden. Det skaper et helt feil fokus.

Kristine har også forsøkt å trappe ned på mobilbruken på generell basis de siste to årene.

– Du får mye mer med deg. Du er til stede, du ser mer, og føler mer, sier hun.

– Hvorfor er dette viktig for deg?

– For å huske øyeblikkene. Det er så mye viktigere at man sitter igjen med de viktige minnene i hodet istedenfor bare på bilde eller film, avslutter hun.

– Uoppdragen oppførsel

Psykologspesialist Willy Tore Mørch mener at mobilbruken har blitt en slags besettelse for de fleste av oss, og synes at det er en god idé at familier – spesielt med barn – har mobilfrie perioder.

Dette fordi det gir barna et signal om å ikke være helt mobilavhengig i familiesammenkomster. Skal man ha det, er et viktig at det gjelder hele familien, poengterer han.

– Det er urealistisk å ha det hele julen, men å ha det for eksempel på julaften og/eller første juledag er en god og fornuftig idé.

Ifølge Mørch er mobilpausen viktig fordi mobilen normalt tilriver oppmerksomheten vår, og fører til avbrytelser i det vi holder på med. I siste ende er det negativt for relasjonene våre.

– God stemning eller en hel kveld kan ødelegges ved man er mer opptatt av en mobil enn dem man er sammen med. Det kan både ødelegge rasjonen mellom folk og samspillet. Det er rett og slett uoppdragen oppførsel ovenfor andre, sier han.