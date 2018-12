ENGASJERT SAMLER: Lucas Hansen har lyst til at folk skal komme og levere brusboksringer til han på døra. I seks år har han samlet og og levert inn ringene til gjenvinning i Danmark der overskuddet går til krigsrammede barn i fattige land. Foto: Jo E. Brenden

Lucas (10) samlet inn 126.000 brusboksringer på et år

INNENRIKS 2018-12-16T17:13:30Z

På ett år samlet ti år gamle Lucas inn 40 kilo med brusboksringer som han sendte til Danmark der de resirkuleres. Pengene skal finansiere proteser til barn og unge i krigsherjede land.

Publisert: 16.12.18 18:13 Oppdatert: 16.12.18 20:17

– Det er spennende å se hvor mye man får. Og man hjelper andre, sier ti år gamle Lucas Hansen fra Hamar til VG.

Det var Hamar Dagblad som omtalte saken først.

Siden 2012 har Lucas samlet på brusringer sammen med bestefar Svein Erik Hugstmyr.

Da Lucas var å leverte inn et årsverk med samling forrige tirsdag, ble hele 40 kilo brusringer levert. Til sammenligning veier tre brusringer cirka ett gram. Bestefar Hugstmyr har regnet seg frem til at det forrige lasset tilsvarer brusringer fra cirka 126.000 bokser i løpet av ett år.

– Det blir mye fordi det er så mange som bidrar, sier Hugstmyr , og legger til at det nå er veldig mange som har blitt bitt av basillen i Hamar.

Totalt anslår han at de har levert over 80 kilo med brusringer til resirkulering i løpet av de siste seks årene.

Mamma Heidi Hansen synes det er hyggelig at de to har holdt på slik med jevnt engasjement.

– Alle som kjenner oss godt vet jo at Lucas samler. Så vi får de levert inn iblant. Når vi er på ferie i Stavern får vi en ladning av venner og familie, og da er det snakk om kasser med ringer, altså. Også har vi nettverket til besta også.

Les også: Bytter plastflasker mot bussbilletter i indonesisk by

– Folk visste jo ikke hvor de skulle levere hen

For det var bestefar Hugstmyr som startet Lucas’ samlingsinteresse.

Hugstmyr begynte selv å samle etter at han hadde hørt om at interesseorganisasjonen Sons of Norway sendte inn ringene til resirkulering i Danmark. Deretter tok det ikke lang tid før barnebarna slang seg på, og de har siden den gang vært et team.

– Folk visste jo ikke hvor de skulle levere hen. Det var ikke noen mottakssteder, så det ble slik at folk leverte det til meg, også leverte jeg det videre, forteller han.

Husker du? Samler inn metall-hemper til fattige i Thailand

Sendes til Danmark

Daglig leder av Sons og Norway Hamar, Einar Volla forteller at de startet opp med å ta imot dette i 2007, etter at en dansk kvinne hadde startet det opp i Danmark.

– Hun hadde vært i Thailand og møtt en kirurg som hadde funnet ut at ringene kunne brukes til proteser til barn og unge i krigsrammede land.

Han presiserer at Sons of Norway begynte å engasjere seg i andre saker, som brusringgjenvinning, etter at det ikke lenger var behov for arbeidet organisasjonen opprinnelig hadde som formål.

Geir Arne amputerte begge bena: Livet med annerledes kropp

– I dag blir det smeltet om i Danmark, og pengene blir sent til kirurgene som jobber i de krigsherjede områdene, sier han videre, og legger til at en nylig oversikt fra Fredrikstad, viser at de har samlet inn 12 tonn siden 2007.

Volla oppfordrer nå folk som ønsker å gjøre det samme til å sjekke opp om det er noen interesseorganisasjoner eller lokallag som samler inn brusboksringer, og har en sjåfør som kan frakte brusringene til Danmark.

PS: I en tidligere versjon av denne artikkelen siterte VG feilopplysninger rundt kiloinntjeningen av bokseringene.

- Et kilo ligger på rundt 7,80 danske kroner per kilo for øyeblikket. Men dette varierer. Vi har i alt overbragt 453.000 danske kroner siden 2013, og har cirka 100.000 danske kroner som er klar til å komme til sykehuset i Chiang Mai som vi regner med å få avlevert i mars måned, opplyser sekretær i Dåseringene, Lena Pedersen.