VEKKER FØLELSER: Motstanden mot ACER har på kort tid mobilisert et folkelig engasjement, men motstanderne forstår ikke hva de demonstrerer mot, sier politikerne som ønsker EU-pakken vedtatt. Foto: Stopp ACER

Derfor frykter de ACER: – Kan få en stygg overraskelse om noen år

Publisert: 21.03.18 19:33 Oppdatert: 21.03.18 20:06

Det er et stort, folkelig engasjement mot EUs nye energipakke og ACER, til tross for gjentatte forsikringer fra politikerne. Saken har blitt et symbol på alt folk er redde for, mener Espen Barth Eide (Ap).

Torsdag skal Stortinget stemme over EUs såkalte tredje energimarkedspakke, og sammen med Arbeiderpartiet og MdG har regjeringspartiene flertall .

Særlig tilslutningen til ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators på engelsk) har blitt et stridstema.

Tilhengerne mener pakken vil legge til rette for mer av energieksporten som har gagnet Norge hittil, og fremskynde et grønt skifte.

Faktisk.no har laget en grundig gjennomgang av ACER, og oppsummert den i denne faktaboksen:

Fakta Faktisk: Elleve punkter om ACER og EUs tredje energimarkedspakke 1. EUs tredje energimarkedspakke inneholder felles regler for strøm og gass, og skal skape et samlet marked for dette i Europa. 2. ACER er EUs energibyrå, som blant annet skal sørge for at reglene i pakken praktiseres likt og overholdes av alle parter. 3. ACER kan ikke tvinge Norge til å bygge nye kraftkabler til utlandet. 4. Blir Norge med i ACER og energimarkedspakken, innebærer det en suverenitetsavståelse. Derfor mener jusprofessorene Eivind Smith og Hans Petter Graver ved UiO at et flertall på tre firedeler i Stortinget kreves for å vedta pakken. Justisdepartementets lovavdeling har imidlertid konkludert med at simpelt flertall er nok. 5. ACERs viktigste rolle er å tolke regelverket og lage retningslinjer. Oppstår det uenighet mellom ulike land, kan ACER fatte vedtak, som en slags domstol. Vedtaksmyndigheten er avgrenset til spørsmål om teknisk art. 6. LO og store deler av fagbevegelsen er mot energimarkedspakken og ACER. 7. Enkelte frykter at ACER vil føre til høyere strømpriser. NVE-direktør Per Sanderud avviser dette som «snodig». Det er andre faktorer som styrer strømprisen, sier han. 8. Regjeringspartiene og MDG er for ACER. KrF, Sp, SV og Rødt er mot. 9. Arbeiderpartiet har sagt ja til ACER, med forbehold om enkelte krav til regjeringen. Jusprofessor Eivind Smith mener regjeringen uansett ikke kan garantere for alle kravene. 10. Norsk Industri, som representerer flere arbeidsgivere innen kraftkrevende industri, er for ACER og energimarkedspakken. 11. Store deler av miljøbevegelsen er positiv til ACER og energimarkedspakken. Et viktig argument er at et mer effektivt kraftsamarbeid muliggjør større satsing på fornybar energi. Les hele faktasjekken her.

«Oslo-politikere på bakrom»

Til tross for faktasjekker og gjentatte garantier fra politikerne, er motstanderne likevel ikke beroliget.

– Det er ikke sikkert at ACER, slik det fungerer i dag, er så negativt. Det vet vi ikke, for vi får ikke nok informasjon. Det vi vet er at vi har svært lite kontroll over hva som skjer fremover, og vi kan få en stygg overraskelse om noen år, sier Joachim Jarlev til VG.

Han startet gruppen «Stopp ACER» på Facebook, og arrangerte mandag en demonstrasjon utenfor Stortinget.

– Markedet vil kanskje ha dette, men det betyr ikke at det er bra for Norge, eller for folk flest. Jeg tror ikke norske håndverkere forsto hvordan EØS-avtalen kom til å ødelegge livsgrunnlaget for svært mange av dem, fortsetter Jarlev.

Han svarer regjeringspartienes, og Arbeiderpartiets argumenter med sine egne. Jarlev tror ikke på at strømprisene ikke vil stige noe særlig, kjøper ikke ideen om miljøgevinst og har null tro på at ikke stadig mer makt vil overføres til EU.

Han er heller ikke alene. Facebook-gruppen han stiftet har fått 70.000 medlemmer på kort tid, og er svært aktiv. Jarlev har heller ikke tillit til de som bestemmer:

– Vi kan ikke finne oss i at dette blir avgjort på bakrom i Oslo, av politikere som tar alt for lett på dette, og som kanskje er vel så lojale til internasjonale eliter. Vi ser igjen og igjen hvordan politikerne som gir bort norsk suverenitet går over i toppstillinger i utlandet etterpå. Hvordan kan vi da ha tillit til at denne avtalen vil være en fordel for Norge? spør han.

– Klart folk er nervøse

Senterpartiet stemmer mot Acer på torsdag, og leder Trygve Slagsvold Vedum har forståelse for at folk er skeptiske:

– De fleste av oss skjønner at folkestyre er en god idé, mens det å gi fra oss makten er dumt. Små endringer i kraftpris gjøre store deler av norsk industri ulønnsom. Da er det klart at folk er nervøse for jobbene sine. Dessuten kjenner folk dette på kroppen helt bokstavelig: I Norge bruker vi strøm til å varme opp husene våre. EUs uttalte mål er å jevne ut strømprisene, og da kan det bli veldig kostbart å holde varmen i et kaldt land, sier han.

Må ta det på alvor

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, reagerer sterkt på ideen om at det sitter EU-lojale makteliter i Oslo, og gir bort nasjonale ressurser i hemmelighet:

– Ingenting her har skjedd i det skjulte. Ingen har hemmelige motiver. Denne saken har vært grundig og åpent drøftet i Storinget. All dokumentasjon er tilgjengelig for folk om de virkelig vil se det.

– Men når det er sagt er det helt klart at vi må ta disse bekymringene på alvor, sier han.

ACER-saken har vært vanskelig for Arbeiderpartiet. Over hundre Ap-ordførere, store deler av fagbevegelsen, samt AUF, er mot tilslutning. Jonas Gahr Støre har likevel fått med seg partiet.

Barth Eide er på telefon fra London, hvor han sitter i møter for å diskutere brexit.

– Så jeg har orkesterplass til hvor galt det kan gå hvis vi ikke anerkjenner folks uro. Dette er en komplisert sak. Vi har etter grundig behandling kommet fram til at energipakken er et tydelig gode for Norge, etter at vi i Ap fikk på plass nødvendige forbehold og reservasjoner, sier han.

– Kan bety hva man vil

Eide mener ACER-saken er så komplisert at den i praksis kan kobles på en rekke andre debatter.

– Vi har forsøkt å besvare alle spørsmål ganske systematisk. De fleste av dem har vært viktige og helt betimelige. Jeg tror imidlertid at ACER-saken har blitt et symbol på alt folk er redde for. Den kobles opp mot mange av de trendene som utvikler samfunnet i en retning folk er ukomfortable med. Det går på økende forskjeller og større avstand mellom de styrende og de styrte. Dette er kjempeproblemer, men har altså ikke så mye med Acer å gjøre, sier Eide.

Hundre prosent sikker

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) forsikrer igjen om at det ikke er noe ved EUs tredje energipakke som gjør at vi gir fra oss styring over kraft- og energiressurser.

– Jeg er i utgangspunktet skeptisk til EU selv, og ville ikke frontet en slik sak om jeg ikke var hundre prosent sikker på at vi beholdt kontrollen over ressursene våre. Likevel har saken blitt langt mer opphetet enn innholdet egentlig tilsier. Den er trukket inn i en større debatt om EU og EØS, sier han til VG.

– Er denne saken så komplisert at folk kan legge hva de vil i den?

– Den er kanskje det. Det er nok ikke så lett å få grep om hva Agency for the Cooperation of Energy Regulators egentlig skal drive med. Faktum er at Norge tjener mye på energi-eksport, sier Søviknes.