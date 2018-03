Imamsleiking, monstre, gullstol og kirkeasyl: Derfor rant begeret over for KrF

Publisert: 20.03.18 14:04 Oppdatert: 20.03.18 14:30

Det var KrF som kunne gi mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug flertall i Stortinget. Da hun trakk seg, kalte Listhaug KrF et parti «helt uten ryggrad». Dette er langt fra første gangen KrF barker sammen med Frp-statsråden

– Det blir spennende å se hvilken side KrF velger, jeg opplever at de er et parti helt uten ryggrad og styring, kommenterte den forhenværende justisministeren da hun trakk seg.

Mandag kunngjorde KrF-leder Knut Arild Hareide at partiet ikke lenger har tillit til Sylvi Listhaug (Frp) som justisminister. Tirsdag morgen trakk hun seg fra statsrådposten.

Det er uvisst uvisst hvorvidt KrF, for å redde regjeringen, ville stemt mot mistillitsforslaget i Stortinget. Det som er klart, er at stormen rundt Sylvi Listhaugs Facebook-post er langt fra det eneste som har satt forholdet mellom KrF og justisministeren på prøve.

VG snakket med fylkeslederne i KrF mandag, da det var klart at KrF ikke hadde tillit til Listhaug. De er ikke nådige når de beskriver sakene som har skapt rabalder mellom KrF og Listhaug de siste årene, som flere sier danner grunnlaget for den manglende tilliten fra KrF.

– Denne siste nokså graverende saken var en stor dråpe i et beger som allerede var ganske fullt. Derfor er ikke dette en enkeltsak, og det er heller ikke en liten sak, sier fylkesleder Dag Sele i Hordaland KrF til VG.

– Jeg synes hun forsøpler debatten. Dette har bekymret meg, er beskjeden fra Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i Østfold KrF.

– Dette handler ikke om en enkelt Facebook-status, det er et bilde som har tegnet seg over tid. Og bygget opp et sinne mot at landets justisminister nører opp under frykt og et usunt debattklima, sier Ingelin Noresjø, fylkesleder i Nordland KrF, til VG.

– Når unge mennesker i Norge er bekymret over voksnes ord i sosiale medier, handler dette om noe mer og dypere. Det handler om hvilket samfunn vi ønsker. Begeret har rent over for KrF, sier hun.

Lyste ut Sylvis jobb på KrFs hjemmesider

Sylvi Listhaug (Frp) hadde knapt vært innvandrings- og integreringsminister en måned da KrF-leder Hareide den 1. februar 2016 kalte henne «ekstremværet Sylvi» på KrFs landskonferanse. Allerede på den tiden anklaget Hareide og co. Listhaug for ordbruk som «skaper uro og frykt» .

I 2017 kalte Hareide mer eller mindre Listhaug før en løgner på nasjonal radio og KrF la ut en stillingsannonse for Listhaugs jobb på KrFs hjemmesider.

August 2017 skrev KrF følgende under tittelen «integreringsminister søkes»:

«Feltet har på politisk ledelsesnivå vært preget av innvandringspolitiske hensyn og et ensidig fokus på å bistå færrest mulig flyktninger og asylsøkere», skrev KrF. De skrev videre: «Personer som vektlegger mistenkeliggjøring, mistillit og bygging av murer, oppfordres ikke til å søke».

Da Hareide i går, 19. mars 2018, gjorde det klart at partiet ikke lenger har tillit til justisminister Sylvi Listhaug, påpekte han også at «problemet med Listhaug stikker dypere» enn den ene Facebook-meldingen som skapte rabalder denne gangen. Det samme sier han etter at hun trakk seg tirsdag:

– Vi har vurdert tillit som en helhet. En statsråd skal bygge broer, ikke murer. En statsråd skal inkludere, ikke ekskludere. En statsråd skal bygge tillit, ikke mistillit.

Sylvi Listhaug opplyser til VG, via sin politiske rådgiver Espen Teigen, at hun ikke ønsker å kommentere denne saken om konfliktene mellom henne og KrF.

Monstre, imamer og gullstol

De fleste konfliktene mellom KrF og Listhaug har gått på det KrF mener er «splittende retorikk» og «usannheter om KrF».

– Det er et mønster vi har sett med en justisminister som nokså bevisst over tid kommuniserer på en måte som appellerer til fremmedfrykt og til dels genererer hatefulle ytringer i kommentarfelt, sier Dag Sele, fylkesleder i Hordaland KrF.

Han peker på da Listhaug rett etter hun ble integreringsminister sa at «en ikke kan bli båret inn på gullstol i Norge» . Brynjar Høidebraaten, som er fylkesleder i Østfold KrF, viser til at Listhaug nylig kalte pedofile overgripere for monstre og at hun i fjor beskyldte Hareide for å «sleike imamer oppetter ryggen».

Under en opphetet verdidebatt på NRK i august 2017 gikk Listhaug i strupen på Hareide og sa at «Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen». Sitatet falt naturligvis ikke i særlig god jord hos KrF.

– Jeg tenker at norsk politikk i generasjoner har vært preget av en verdighet i debatten. Det har vært kraftige motsetninger mellom de ulike partiene, men man har respektert hverandre. Jeg tenker Listhaug har brutt dette, sier Høidebraaten i Østfold KrF.

Hareide til Listhaug: – Det er ren løgn!

Sommeren 2017 barket Listhaug og Hareide sammen i kampen om kristenvelgerne. Listhaug skapte store reaksjoner i KrF da hun sa at det er viktigere for KrF å gi masse penger til bistand enn hva pengene faktisk brukes til . KrF oppfattet dette som en grov påstand og «falske beskyldninger»

Da Listhaug på radio gjentok budskapet og sa «for deg er jo dette en konkurranse hvor du skal være den gode og gi mest mulig penger», mistet Hareide besinnelsen:

– Det er ren løgn! sa KrF-lederen.

Listhaugs svarte at hun absolutt ikke lyver om KrF – men beskyldningen har festet seg blant KrF-erne.

Fylkesleder: – Ikke sleivspark og uflaks

Oluf Maurud, fylkesleder Hedmark, trekker også frem kirkeasyl-saken som en av flere «opprivende saker» den siste tiden.

Politiet tok seg inn i et bedehus på Fitjar med makt, ved å knuse vinduer, for å hente ut en afghansk familie som satt i kirkeasyl. Hareide mente saken var hårreisende, mens Listhaug ga politiet sin fulle støtte.

Det er tydelig stor misnøye med Listhaug å spore blant fylkeslederne. Erik Næs, fylkesleder Telemark, går så langt at han hevder at «Listhaug uttrykker seg ved å skape mistenkeliggjøring av andre politikere».

– Den siste terrorposten, men også det med å sleike imamer opp etter ryggen, at asylsøkere blir båret inn på gullstol, det er problematisk. Særlig fra en som har en ministerpost, sier Næs til VG.

– Jeg forutsetter at hun gjør dette med vilje. Det er ikke sleivspark og uflaks at hun gjør disse tingene, det er jo bevisst, hevder KrF-fylkeslederen.