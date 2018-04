Høyre: NAV skal gi bemanningsselskaper navn på ledige

EGNE ERFARINGER: Heidi Nordby Lunde forteller at hun både har fått jobb via Manpower - og fått dagpenger fra NAV fordi hun gikk permittert. Foto: Thomas Andreassen, VG

GARDERMOEN (VG) Høyres ledende arbeidslivspolitiker, Heidi Nordby Lunde, og Unge Høyre foreslår at bemanningsselskaper skal få tilgang til NAVs register over arbeidsledige og de lediges CV.

VG har fått bekreftet at redaksjonskomiteeen på Høyres landsmøte sier ja til å votere over et forslag som Høyres arbeids- og inkluderingsutvalg har utarbeidet, hvor de foreslår å la bemanningsbransjen få tilgang til NAVs register over arbeidsledige og NAVs CV-bank.

– Lettere for ledige

– Vi mener det er et godt forslag, fordi det vil gjøre veien mellom de ledige og konkrete bedrifter lettere: Det vil gjøre det lettere for de som går arbeidsløse å få jobb, sier Heidi Nordby Lunde til VG. Hun leder arbeids- og inkluderingsutvalget.

Forslaget ligger på bordet på Høyres landsmøte, fra Unge Høyre, og er innstilt vedtatt av redaksjonskomiteen.

Lunde understreker at NAV må bygge opp en ordning, som gjør at bemanningsselskaper bare får informasjon fra ledige som ønsker at deres NAV-informasjoner deles med bemanningsselskaper.

– Dette må forutsette samtykke fra arbeidssøkerne. Man kan også her vurdere å gjøre navnene anonyme, for å bidra til å inkludere flere innvandrere i arbeidslivet, sier hun.

Ap kritiske

Arbeiderpartiets Hadia Tajik stiller seg kritisk til forslaget redaksjonskomiteen har innstilt.

– Nok en gang viser Høyre at de er mer på lag med kommersielle aktører enn med folk som trenger jobb, sier hun til VG.

Hun slår fast at Høyre overlater arbeidslivspolitikken til bemanningsbransjen, dette undergraver et trygt og anstendig arbeidsliv.

– Resultatet vil være enda flere innleide i en tid hvor vi heller skulle økt antallet fast ansatte. Arbeiderpartiet vil heller at flere folk skal ha mulighet til faste, hele og trygge stillinger, sier Tajik.

– Første jobb via Manpower

Lunde viser til egne erfaringer.

– Min første jobb var via Manpower, jeg fikk jobb som prosjektsekretær i HP Norge. Jeg mener bemanningsselskapene er viktig, fordi de ofte hjelper folk til å få en fot inn i arbeidslivet.

– Det kan provosere mange; bemanningselskapenes virksomhet er omstridt?

– Det er sider ved innleievirksomheten vi også diskuterer og ser på, men det får ikke overskygge deres fremste funksjon, som er å hjelpe folk til å få jobb. Mange vikarer har fått hjelp av dem og jeg mener vi må legge tilrette for at flest mulig som sliter med å få seg jobb, får hjelp til det.

Personlig NAV-erfaring

Lunde har også personlig erfaring med NAV.

– Jeg ble permittert fra jobben min et halvt år før jeg ble valgt inn på Stortinget og gikk på dagpenger i fem måneder. Hvis jeg som arbeidssøker kunne blitt funnet av et bemanningsbyrå, fordi de hadde fått informasjon om meg via NAV, så hadde jeg satt pris på det.