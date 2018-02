LYVER: Sps stortingsrepresentant Geir Pollestad mener justisministeren løy om at et samlet storting har vedtatt å innføre et gebyr på skifteattest. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Listhaug anklages for å lyve om «dødsgebyr» i Stortinget

NTB

Publisert: 20.02.18 16:07

INNENRIKS 2018-02-20T15:07:04Z

Geir Pollestad (Sp) mener justisminister Sylvi Listhaug (Frp) serverte løgn da hun påsto at et samlet storting har vedtatt å innføre et gebyr på skifteattest.

Regjeringen har foreslått at det innføres et gebyr på 1.130 kroner for å få utstedt en skifteattest. Forslaget har vakt sterke reaksjoner, spesielt fra Senterpartiet. Partileder Trygve Slagsvold Vedum tok opp det han betegnet som «dødsskatt» med justisminister Listhaug under Stortingets spørretime forrige uke.

I en del av svaret hevdet Listhaug at hun bare fulgte opp noe «et samlet storting» hadde vedtatt. Pollestad kaller dette «fri fantasi».

– Det er alvorlig at Listhaug i Stortinget påstår at Sp har stemt for et gebyr når vi ikke har gjort det. Statsråder skal ikke snakke usant i Stortinget. Nå prøver Listhaug å vri seg unna. Hun må slutte å spre feilinformasjon og ta ansvar for dette gebyret, sier stortingsrepresentanten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han har også sendt inn et skriftlig spørsmål til Listhaug om hvorvidt hun kan vise til det angivelige stortingsvedtaket. Listhaug har foreløpig ikke besvart dette, men medgir tirsdag overfor ANB at hun har formulert seg upresist.

– Det er selvsagt slik at endelig lovvedtak først kan gjøres når høringen er avsluttet. Men hele Stortinget, inkludert Senterpartiet, har altså budsjettert med inntektene fra dette gebyret. Sp har altså vedtatt å bruke inntektene fra gebyret på sine gode formål, men vil ikke innføre gebyret? Det henger ikke på greip, sier Frp-statsråden.

Ingen partier – heller ikke Sp – protesterte mot gebyret da Stortinget behandlet statsbudsjettet. Vedum forklarte dette som en glipp. Sammen Pollestad har han fremmet et forslag om å droppe det, noe SV har varslet at de vil støtte.