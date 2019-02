NEDSNØDD: Snøen har dalt jevnt og trutt i stort sett hele landet den siste tiden. Her fra Tromsø. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Desperate etter snøfresere: – Vi er helt tomme

INNENRIKS 2019-02-01T20:54:23Z

Det tunge snøteppet som har inntatt Norge de siste dagene har fått folk til å gå lei av tunge økter med snøskuffen.

Publisert: 01.02.19 21:54

– Jeg har blitt nedringt i hele dag av folk fra fjern og nær som lurer på om vi har noen snøfresere igjen. Det har vi ikke, vi er helt tomme, forteller Jon Andre Brandt, eier av Bilbjørn Service AS i Holmestrand.

Ifølge Brandt er alle de tre leverandørene han benytter også tomme, og det vil derfor bli vanskelig å få tak i snøfresere også fremover.

– Jeg har fått telefoner fra langt oppe i Valdres som er desperate etter å få tak i en snøfreser. De har tydeligvis ringt mange steder og jobber seg nedover. Jeg antar at folk er lei av å måke, sier Brandt.

– Ikke å få tak i før til høsten

Den forholdsvis lille bedriften hans har solgt rundt 30 maskiner denne vinteren.

– Det er mer enn det jeg pleier å selge i løpet av en hel vinter. Du selger når det snør. Sånn er det. Til og med år hvor det har vært lite snø har vi solgt de to dagene det har snødd. Denne uken har det gått ekstremt mye, sier Brandt og legger til:

– Men nå må jeg hjem å måke.

– Med eller uten snøfreser?

– Jeg har selvsagt en snøfreser, ler Brandt.

Den siste uken i januar har bydd på snøkaos flere steder i landet. De enorme snømengdene har sørget for både skredfare og trafikale problemer .

Også hos Ulviken Motorsenter AS i Tønsberg er lagrene tomme etter snøfallet.

– Det er helt tomt. Jeg har vært på Lillestrøm nå og hentet en stor maskin som vi fikk tak i. Ellers er det ikke å få tak i før til høsten, sier eier Kai Kvalnes.

Han forteller at de denne vinteren solgte mye i oktober og november, og at det nok har gått rundt 100 stykker til sammen.

– Folk husker vinteren i fjor, sier Kvalnes.

– Det er alltid et sjansespill hvor mye man skal ta inn, for vi vet jo ikke hvordan vært blir vi heller. Vi kjøpte inn for en normal vinter, og så fort snøen kom ble det solgt.

Det finnes håp

I Hokksund, hos Eiker Hagemaskin Service, er det heller ikke noe å hente.

– Vi har solgt alt vi hadde. Vi fikk fem stykker denne uken, og det gikk i dag. Det har vært veldig bra salg, og vi klarer ikke skaffe mer. Vi får kanskje noen maskiner i slutten av februar, forteller mekaniker Nemanja Bosnjak.

Hos Felleskjøpet er det imidlertid snøfreser å få, opplyser direktør for kommunikasjon og marked, Gro Tvedt Andressen.

– Vi har solgt mer enn på samme tid i fjor, men har fortsatt igjen i alle butikker. Skal man ha bør man imidlertid dra i løpet av kort tid, forteller hun.

Skal vi tro meteorologene ligger det imidlertid an til at snøværet skal dabbe av i dagene fremover.