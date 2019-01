AV VEIEN: Det utenlandske vogntoget smalt inn i husveggen etter å ha kjørt av veien. Foto: VG-tipser

Vogntog braste gjennom veggen - flyttet huset av grunnmuren

Tre ganger tidligere har kjøretøy kommet av veien og ned i hagen til huset i Krampenes. Denne gangen gikk et vogntog gjennom stueveggen.

Publisert: 26.01.19 22:46 Oppdatert: 26.01.19 22:59

Da satt huseieren i sofaen, og ante fred og ingen fare, ikke mer enn to meter unna der kjøretøyet braste inn, forteller en på stedet til VG.

VG har vært i kontakt med mannen som bor i huset, men han ønsker ikke å uttale seg om hendelsen.

– Han sier han tenkte «ka i hælvette e’ dette for no’!?», forteller en person på stedet, som dro til boligen kort tid etter at ulykken inntraff.

Huset flyttet på seg

Huset ligger i en sving. Lørdag kveld var det snødrev og glatt på stedet. Ved 18.30-tiden smalt det.

– Et utenlandsk vogntog kjørte av veien. Det traff en lyktestolpe og så huset. Det er store materielle skader på kjøretøy, stolpe og huset, som ikke er beboelig, sier operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt til VG.

Huset flyttet seg cirka en meter av grunnmuren i sammenstøtet.

Sjåføren kom fra det hele med lettere skader.

Men det er ikke første gang at kjøretøy kommer av veien akkurat der. Tidligere har to biler kjørt i veggen på huset og en tredje bil har kjørt i en lyktestolpe i forbindelse med eiendommen, får VG opplyst. Hver gang har det vært vinterføre.

– Veien har tatt liv

– Dette huset står på utsiden av en høyresving, like etter at veien går over fra 80- til 50-sone. Husene står tett i veien i alle disse bygdene mellom Vadsø og Vardø, forteller ordfører Hans-Jacob Bønå (H) i Vadsø til VG.

Mellom Vadsø og Vardø har vi en rekke bygder tett ved sjøen bestående av mindre hus som er bygget for en stor del før 2. verdenskrig - noen så langt tilbake som på 1800-tallet, forteller han.

– Disse er bygget tett, og ofte ble fjøset og våningshuset bygget i ett. Veien var beregnet på hest og kjerre, og gikk mellom husene. I dag dundrer E75 gjennom disse bygdene - og hvis ikke bilene holder seg på veien, går de rett i husene. Vi har hatt en rekke slike ulykker, og ved ett tilfelle har det gått liv.

– Vi har lenge kjempet for en ny og sikrere vei her inn i Nasjonal Transportplan. Den skulle gå på oversiden av disse bygdene, og sørger for at vi får et bedre bo- og arbeidsmarked her langs Varangerfjorden, sier Vadsø-ordføreren til VG.