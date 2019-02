GPS-URO: Plansjen viser hvordan Russland, ifølge E-tjenesten, påvirket navigasjonssignalene GPS i Finnmark, samtidig med NATOs storøvelse sør i Norge høsten 2018. Foto: E-tjenesten

E-tjenesten: Slik svarte Putin på NATOs storøvelse i Norge

Mens NATO trente 50.000 soldater i Norge i fjor høst, sendte Russland bombefly og fartøyer ut i Barentshavet og Norskehavet. Samtidig ble GPS-systemet i Finnmark satt ut av spill fra Kolahalvøya, ifølge norsk E-tjeneste.

Publisert: 11.02.19 18:20







– Jammingen av GPS-signalene var tilsynelatende rettet mot vest, inn mot norsk territorium. Aktiviteten sammenfalt nøyaktig i tid med NATO -øvelsen «Trident Juncture», sier Morten Haga Lunde, sjefen for den norske Etterretningstjenesten, til VG.

Mandag ettermiddag viste han fram plansjer og kart som dag for dag viste hvordan GPS-forstyrrelsen startet 24. oktober i fjor, den dagen NATO startet sin aller største øvelse siden den kalde krigen, i Midt- og Sør-Norge, med mer enn 50.000 soldater fra samtlige NATO-land pluss Sverige og Finland.

Stor militær aktivitet

– Vår vurdering er at aktiviteten var direkte relatert til øvelsen, og sannsynligvis ble gjennomført for å påvirke bruken av luftrom under øvelsen, sier E-sjefen.

Russland har benektet at de forstyrret GPS signalene og har bedt Norge om tekniske bevis for påstanden.

I et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag, viste sjefen for E-tjenesten også fram kart og bilder som viser annen aktivitet fra russisk side under NATO-øvelsen.

– Russland ville styrke sin egen situasjonsforståelse, både før og under øvelsen, forklarer Lunde.

NY RAPPORT: Morten Haga Lunde, sjefen for norsk E-tjeneste, la fram sin trusselvurdering mandag morgen. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Fløy mot USAs hangarskip

Da USA seilte fram hangarskipet «Harry S. Truman» med sine følgefartøyer til farvannene utenfor Lofoten, kom det et russisk svar: Russiske maritime bombefly, utstyrt med sjømålsmissiler, ble observert utenfor kysten av Finnmark.

– De snudde nord for Tromsø, om lag 500 kilometer fra hangarskipet, så vidt utenfor den antatte rekkevidden for sine missiler, sier E-sjefen.

RUSSISK AKTIVITET: Kartet, som etterretningssjef Morten Haga Lunde presenterte i Oslo Militære Samfund mandag ettermiddag, viser russiske luft- og skipsbevegelser under øvelsen «Trident Juncture» i fjor høst. Foto: E-tjenesten

Sendte bombefly

I løpet av øvelsen sendte Russland også flere grupper med strategiske bombefly fra Kola og langs norskekysten, før de snudde vest for Florø.

På ett av disse toktene hadde russerne med seg en nyhet, ifølge E-sjefen:

– Minst to av disse flyene var utstyrt med det nye kryssermissilet AS-23, som har en antatt rekkevidde på over 4000 kilometer mot mål på bakken. Dette demonstrerte tydelig russisk evne til å kunne ramme mål både på europeisk og amerikansk fastland, sa E-sjefen i sin presentasjon mandag ettermiddag.

Testet sine systemer

Russland sendte også ut marinefartøyer i tidsrommet før og under «Trident Juncture»:

– Den russiske Nordflåten gjennomførte flere øvelser før «Trident Juncture», både for kommando- og kontrollapparatet, og for luftstyrkene og sjøstyrkene på Kolahalvøya, sier han.

I siste halvdel av oktober observerte E-tjenesten russiske ubåter nord for Finnmark. I månedsskiftet oktober-november sendte også et krysserfartøy av Kirov-klassen til et område i Barentshavet nord for Finnmark, som Russland hadde rekvirert etter internasjonale regler.

Flere russiske fartøyer øvde med artilleri og luftvernmissiler i området.

Russland hadde også rekvirert andre områder, både utenfor Møre og Lofoten, under øvelsen. Men de ble ikke tatt i bruk.

– Kunngjøringene hadde trolig til hensikt å skape usikkerhet og forstyrre øvelsen på alliert side, noe de ikke lyktes med, sa E-sjefen i presentasjonen mandag ettermiddag.

Russland og Kina mest aktive

Mandag morgen presenterte E-tjenesten sin årlige trusselvurdering.

I «Fokus-19»-rapporten skriver etterretningstjenesten at fremmed etterretning er den «mest pågående og omfattende sikkerhetstrusselen mot Norge», og at russiske og kinesiske aktører er de mest aktive.

Russiske påvirkningsforsøk, rettet mot å undergrave politiske prosesser og øke motsetningene i Europa og NATO, vil fortsette, ifølge rapporten.

– Atferden påvirkes ikke selv om de iblant blir avslørt, sier Morten Haga Lunde.