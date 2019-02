Politiet etterforsker drap etter masseslagsmål i Bergen

Politiet etterforsker nå en drapssak etter et masseslagsmål og knivstikking ved Danmarksplass i Bergen.

Politiet i Bergen fikk melding om et slagsmål mellom flere personer i området Danmarksplass, meldte Vest politidistrikt i en pressemelding fredag kveld.

– I forbindelse med slagsmålet er en person knivstukket. Personen er tatt hånd om av helse og kjørt Akuttmottaket Haukeland sykehus, meldte politiet først.

VG får opplyst at politiet etterforsker knivstikkingen som et drap. Dette bekrefter politiet i en pressemelding natt til lørdag.

Fornærmede, en mann i slutten av 20-årene, ble kjørt til akuttmottaket på Haukeland i en politibil, opplyser politiet.

De skriver at mannen ble erklært død på akuttmottaket og at pårørende er varslet.

Tidligere på kvelden bekreftet operasjonsleder Per Algerøy til VG at flere personer var pågrepet, uten å presisere antall.

– Vi har pågrepet et antall personer. De er siktet for kroppskrenkelser og vi har begynt å avhøre dem, sa operasjonslederen like før 04.

– Pågripelsene kom etter etterforskning på stedet og opplysninger vi har fått. Vi satte mange patruljer på saken og kontrollerte dem vi traff på, sa operasjonslederen.

De pågrepne er menn i 20- og 30-årene. Politiet sier de vil etterforske saken med tilgjengelige ressurser utover natten og morgenen.