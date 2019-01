STRØMSTRID: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum nekter å gi opp kampen for å få stoppet den foreslåtte strømkabelen fra Vestlandet til Skottland. Foto: Hallgeir Vågenes

Vil ha omkamp på omstridt strømkabel til Skottland – får blankt nei

INNENRIKS 2019-01-30T07:03:19Z

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum viser til de rekordhøye strømprisene og vil ha omkamp på gigantkabelen fra Vestlandet til Storbritannia.

Publisert: 30.01.19 08:03 Oppdatert: 30.01.19 08:25

Fra Sima i Eidsfjord kommune til Peterhead i Skottland skal det strømme norsk strøm ut til og fra Europa. Det er i alle fall det som er planen for den omstridte North Connect-kabelen, som Solberg-regjeringen nå behandler en konsesjonssøknad for.

Sp går igjen ut og ber om at hele søknaden skrotes, før den blir behandlet.

– Jeg vil utfordre Erna Solberg i Stortinget på at strømprisene er rekordhøye for alle nå. Vi mente de burde stoppe behandlingen av kabelen i fjor, for vi burde ikke bygge flere kabler nå. Det påvirker den norske strømprisen, sier Sp-lederen til VG.

Den nye kabelen kan bli hele 665 kilometer lang, og kommer i tillegg til to nye kabler til henholdsvis Tyskland og Storbritannia som allerede er under utbygging.

– Vi mener regjeringen må inn, nok er nok, vi kan ikke bygge flere utenlandskabler, sier Vedum.

Vil legge press på regjeringen

De europeiske kraftprisene ligger tradisjonelt høyere enn i Norge. Det gjelder også Storbritannia, som North Connect vil bygge den nye kabelen til.

I sin konsesjonssøknad til regjeringen anslår North Connect selv at strømprisene i Norge vil øke med 0,7 til 1,7 øre per kWh. Men på spørsmålet om North Connect vil være en gode eller et onde for det norske folk, har krangelen gått så busta fyker .

Sp-lederen gikk på et nederlag da kabelen ble forsøkt stoppet i fjor. Men han vil prøve igjen når den nye regjeringserklæringen skal debatteres i Stortinget onsdag.

FAKTA: KRAFTKABLER TIL EUROPA En kraftledning er en elektrisk leder som brukes til å overføre energi. Den første kabelen som ble lagt i Norge, var mellom Norge og Danbar i 1977.

Norge har flere slike forbindelser med europeiske land, som igjen har forbindelser med hverandre, som gjør at landene kan handle med energi seg imellom

Den nyeste kabelen ut fra Norge er Skagerak 4 mellom Norge og Jylland som kom i 2014. Den som kom før det, var kabelen Norned til Nederland fra 2008. Det er også gjort linjeforsterkninger mellom Norge og Sverige.

Det bygges nå to nye eksportkabler, en til Storbritannia og en til Tyskland.

– Du fikk ingen av de store partiene med deg på dette i fjor. Har dere overhodet noe håp om at noen av dem stemmer med dere i år?

– Nei, jeg tror ikke de blir med på dette. Men vi vil legge ekstra press på regjeringen. For vi mener de må se at høyere strømpriser i Norge rammer folk flest, sier Vedum til VG.

Regjeringen venter nå på det faglige rådet fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), som nå jobber med en vurdering av North Connect-kabelen. Da de hadde saken ut på høring, advarte Hydro om svekket konkurranseevne for industrien og høyere kraftpriser.

– Du vil fremme dette i Stortinget nå, før du ser NVEs faglige vurdering?

– Ja. Vi prøvde å få stoppet det i fjor, det var en kjempedebatt. Vi vet det kommer til å øke strømprisene og når det kommer til forsyningssikkerhet, er vi der allerede, svarer Slagsvold Vedum.

Blankt nei fra regjeringen

På spørsmål om det er aktuelt å stille North Connect i bero, er svaret fra olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg «nei».

– I konsesjonsbehandlingen gjøres det en nøye vurdering av konsekvensene av North Connect, også mulige prisvirkninger. Da er det paradoksalt at Vedum ønsker å stille konsesjonsbehandlingen i bero, skriver Freiberg i en e-post til VG.

– Jeg mener det beste verktøyet for å vurdere virkningene av North Connect er gjennom en åpen og forutsigbar konsesjonsprosess, i tråd med føringene Stortinget har lagt, skriver olje- og energiministeren.

Arbeiderpartiet gjør det også klinkende klart at de ikke kommer til å stemme for Sps forslag om å stoppe kabelen.

Er fullstendig uenig med Sp

– I tråd med alminnelig praksis går vi ikke inn i en pågående konsesjonsprosess som ligger i regjeringen nå, og stemmer ikke med Sp. Men vi forventer at regjeringen holder seg til avtalen, sier Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide til VG.

Da Acer-striden raste i fjor inngikk Ap et kompromiss med MDG, Venstre, Høyre og Frp.

– Der fremkommer det at Statnett skal eie alle utenlandskabler og at det ikke skal bygges nye før det er høstet erfaring fra dem som allerede er vedtatt bygget. Pluss at eventuelle kabler i fremtiden må være samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier Eide.

Olje- og energiministeren mener Sp-lederen bommer og påpeker at Norge vil trenge mer kraft i fremtiden.

– Å isolere oss fra omverdenen vil gi dårligere forsyningssikkerhet, uten at strømmen blir billigere. Tvert imot vil kostnadene for folk flest, industri og næringsliv øke, fordi vi da må bygge ut mer kraft og tilhørende nett, er beskjeden fra olje- og energiministeren.