Avdeling i Forsvaret delte ut «gullkuk» til ansatte

Tre år på rad fikk ansatte ved en avdeling i Luftforsvaret en «vandrepokal» kalt «Gullkuken». Utdelingen ble først stoppet da den ble gjort kjent for øverste ledelse i forsvarsgrenen.

«Gullkuken» ble delt ut til tre mannlige ansatte mellom 2014 og 2016.

– Vi er kjent med utdelingen som skal ha funnet sted lokalt ved en avdeling i Luftforsvaret . Utdelingen ble stoppet for noen år tilbake, sier kommunikasjonssjef Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret til VG.

– Slike utdelinger er en ukultur vi ikke ønsker i vår organisasjon.

Mottagerne er i 30- og 40-årene. VG har ikke lykkes i å få bekreftet hva kriteriene for å motta prisen har vært.

VG kunne denne uken fortelle om en ny stor undersøkelse hvor 23 kvinner og 20 menn i Forsvaret svarer at noen har hatt sex med dem uten deres samtykke det siste året. Undersøkelsen viser også at seksuell trakassering og mobbing er utbredt.

Uformell utdeling

Barclay Gaasland sier at dette har vært en uformell utdeling på en tilstelning lokalt i en avdeling.

– Utdelingen ble gjort kjent for øverste ledelse i Luftforsvaret, og ble stoppet umiddelbart. Vi må unngå slike utdelinger og lignende som i dette tilfellet spiller på kjønn. Det har vært en ukultur i Forsvaret som har blitt håndtert, og håndteres fortløpende, gjennom systematiske tiltak.

Hun sier at de i flere år har hatt fokus på holdning, etikk og ledelse, både gjennom handlingsplaner og deres internkommunikasjon.

– Gode verdier, holdninger, etikk og ledelse må gjennomsyre organisasjonen for at Forsvaret skal virke best mulig, sier hun.

– Kan ha startet som en spøk

Hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret, Sara Aasen, er kjent med at utdelingen av «Gullkuken» skal ha funnet sted, men kjenner ikke til detaljene.

– Denne prisen kan ha startet som en spøk blant ansatte lokalt på en avdeling. Det er beklagelig at dette bidrar til å dyrke en ukultur i Forsvaret, og vi må være forsiktige med slike utdelinger som spiller på kjønn, sier hun.

– Det skal være trygt å tjenestegjøre i Luftforsvaret, og vi må fortsette å fokusere på holdning, etikk og ledelse på alle nivåer, og så tidlig som mulig, for soldatene.

– Bakstreversk kultur

Dag Ellingsen er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og professor på Politihøgskolen. Sammen med professor Ulla-Britt Lilleaas på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo, har han forsket på kjønnslikestilling i blant annet Forsvaret.

– Skal slike priser være noe som kjennetegner oss menn langt oppi årene, eller noe man avslutter samtidig som den usikre pubertetsperioden? For meg er dette et eksempel på en bakstreversk kultur hvor man tror at enkelte områder av verden skal være forbeholdt menn. Slike håpløse priser gjør nok ikke at kvinner føler seg mer velkomne i Forsvaret.

– Vi har sett en del lignende, i form av eksempelvis seksualiserte regler om hvordan rengjøre våpenet. Alt går tilsynelatende under overskriften humor, men jeg er usikker på hvor morsomt en slik kultur er i lengden.

Tilskuereffekten

Han mener ledelsen har hovedansvaret for å få bukt med ukulturen.

– Det er helt avgjørende at lederne er utvetydige på at dette ikke er greit. Hvis ikke blir det et klima hvor ingen tør å si fra, men går i flokk etter de som av mange blir definert som alfahanner.

Men også de ansatte har et ansvar, mener Ellingsen, og viser til tilskuereffekten: Når noen står og ser på at noe uakseptabelt skjer, men ikke griper inn.

– Denne personens rolle er veldig viktig. I mange sammenhenger er det nettopp han eller henne som kan gjøre en forskjell.

Gjennom sin forskning i Forsvaret har Ellingsen sett tydelige eksempler hvor dette har hatt god effekt.

– Vi har konkrete tilfeller hvor menn har tatt kvinnene i forsvar og varslet om seksuell trakassering eller andre forhold, og hvor derpå ledelsen har grepet inn. Det er en tøff, men viktig, jobb å tørre å si fra.