TATT HJEMME: Anne-Elisabeth Hagen skal ha blitt bortført fra hjemmet sitt i Lørenskog 31. oktober. Siste sikre livstegn er klokken 09.14 denne morgenen. Foto: Tore Kristiansen

Lørenskog-forsvinningen: Fant slepespor i huset

LØRENSKOG (VG) Politiet har funnet spor som kan tyde på at Anne-Elisabeth Hagen (69) ble slept langs gulvet da hun forsvant fra hjemmet sitt.

Publisert: 26.02.19 18:52







Politiet har en teori om at Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt angrepet mens hun var på badet. Bakgrunnen for denne teorien skal være såkalte situasjonsspor på åstedet i eneboligen i Lørenskog .

I tilknytning til et av badene i huset har politiets kriminalteknikere påvist det som kan omtales som slepespor. Utover det skal det ikke være åpenbare tegn til kamp i boligen, får VG opplyst.

Slepesporene skal gi et bilde på hvordan den mulige bortføringen kan ha foregått: Noen har kommet lynraskt inn i huset, fjernet 69-åringen fra baderommet, før de har tatt seg lynraskt ut igjen.

De spesielle sporene skal ha vært noe av det første ektemannen Tom Hagen (68) fortalte om da han varslet politiet, får VG opplyst.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte fra sitt hjem siden 31. oktober. Fortsatt har hverken familien eller politiet mottatt noe livstegn fra henne. Foto: Privat

Ektemannens første kontakt med politiet var like etter klokken 14 på forsvinningsdagen – 31. oktober. Milliardæren fortalte også politiet om funnet av trusselbrevet i huset.

I brevet ble det fremmet et løsepengekrav på ni millioner euro og trusler om hva som ville skje med Anne-Elisabeth Hagen dersom politiet ble varslet.

Politiet har ikke opplyst om noen observasjoner av biler, personer eller annet som kan gi svar på hvordan de mulige kidnapperne har kommet seg til og fra boligen i Sloraveien på forsvinningsdagen.

INGEN MISTENKTE: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt opplyser at politiet fortsatt ikke har noen mistenkte i forsvinningssaken. Foto: Tore Kristiansen

Venter på livstegn

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt ønsket tirsdag ikke å kommentere VGs opplysninger om slepespor på åstedet.

Anne-Elisabeth Hagen har nå vært forsvunnet i nesten fire måneder. Til tross for omfattende etterforskningen, vet ikke politiet hva som har skjedd med henne.

Så langt skal hverken politiet eller familien fått noe livstegn fra den 69 år gamle kvinnen. Politiet legger ikke skjul på at dette er noe som bekymrer dem.

Kontakten med den eller dem som hevder å holde Anne-Elisabeth Hagen fanget, har vært begrenset og foregått på plattformer hvor normal kommunikasjon er vanskelig.

Bistandsadvokat Svein Holden har omtalt kommunikasjonen med motparten på den siste plattformen som «enveiskommunikasjon».

Dokumentar: Den hemmelige politioperasjonen – ti uker ingen skulle vite om

Flere polititeorier

Politiet har understreket at de etterforsker forsvinningen bredt, og jobber ut fra ulike hypoteser som blant annet frivillig forsvinning og drap.

Men politiets hovedhypotese har fra første stund vært at Anne-Elisabeth Hagen er bortført – og at motpartens motiv er økonomisk vinning.

Mangelen på livstegn gjør 69-åringens nærmeste og politiet urolige. VG har tidligere omtalt hvordan etterforskerne internt har stilt seg spørsmål om de mulige kidnapperne kan ha hatt et annet motiv enn penger.

les også Kidnapper-kravet: Løsepenger i én kryptovaluta – kommunikasjon i en annen

Foreløpig står politiet uten mistenkte i saken. Eneboligen og nærområdet har blitt grundig undersøkt av kriminalteknikere i flere omganger, og politiet har opplyst at de venter på svar på DNA-undersøkelser.

For at disse undersøkelsene skal gi et gjennombrudd i etterforskningen, er politiet avhengige av at gjerningspersonene har avgitt spor og allerede er registrert i et DNA-register.

Etter det VG får opplyst, regner politiet det som lite sannsynlig at profesjonelle kidnappere har begått feil som å legge igjen spor.

les også Lørenskog-forsvinningen: Kartlegger konflikter

Omtalt som «eiendomsprins»

Milliardæren Tom Hagen har plass nummer 172 på finansbladet Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Eiendomsinvestoren hadde ifølge Kapital en nettoformue på 1,7 milliarder kroner i 2018.

I tillegg til eiendomsutvikling i Lørenskog og på Kvitfjell, eier han 70 prosent av kraftselskapet Elkraft, som har vært en enorm suksess siden oppstarten i 1992.

Selv om milliardæren har levd nøkternt og holdt en lav profil i lokalmiljøet på Romerike, har 68-åringens suksess i næringslivet vært omtalt i mediene.

På sommeren og høsten i fjor ble han i flere artikler omtalt som en vellykket forretningsmann. I Finansavisen 21. juli var overskriften «Eiendomsprins som bader i strømpenger».

I lokalavisen Romerikes Blad ble 2017 omtalt som et superår for Tom Hagen, med 50 millioner utbytte fra et av selskapene.

Ønsker ikke å kommentere

Det skal ikke ha vært spor etter innbrudd i boligen – og det skal heller ikke ha vært videoovervåkning i eller utenfor huset som har kunnet hjelpe politiet.

VG har vært i kontakt med etterforskningsleder Tommy Brøske, som sier at han per nå ikke ønsker å kommentere noe som gjelder spor på åstedet.