BISTÅR: Advokat Svein Holden er Hagen-familiens bistandsadvokat. Her er han avbildet under en pressekonferanse om forsvinningssaken i januar. Foto: Helge Mikalsen

Lørenskog-forsvinningen: – Familien er bekymret

Anne-Elisabeth Hagens (69) familie er bekymret over at de ikke har mottatt noen former for livstegn fra 69-åringen, men klamrer seg til håpet om at hun fortsatt er i live.

Publisert: 28.02.19 12:26 Oppdatert: 28.02.19 12:49







– Familien er naturligvis bekymret over at de ikke har mottatt livstegn fra Anne-Elisabeth, men de har fortsatt et godt håp om at hun lever og at de får henne trygt tilbake til seg, sier familiens bistandsadvokat, Svein Holden, til VG.

les også Politiet om manglende livsbevis: Naturlig å betvile at hun fortsatt er i live

Politiet opplyste på en pressekonferanse torsdag at de nå stiller spørsmål ved om den savnede 69-åringen fortsatt er i live.

Det er første gang et slikt budskap kommuniseres offentlig, fire måneder etter 69-åringen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

– Med tanke på tiden som har gått, så er det forståelig. Men familien har et godt og sterkt håp om at hun kommer tilbake, sier Holden.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor. Fire måneder senere mener politiet fortsatt at hovedteorien bak forsvinningen er kidnapping. Foto: POLITIET

Null kontakt - null livstegn

Hverken politiet, bistandsadvokaten eller familien Hagen har hørt noe fra de antatte kidnapperne siden slutten av januar.

Den gangen kom budskapet fra den antatte motparten på en ny digital plattform, som visstnok er bedre egnet for kommunikasjon. De påståtte kidnapperne åpnet da opp for å gi et livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen og skisserte en måte å gjennomføre det på.

Men så har det altså vært stille i fire uker.

– Mangel på livsbevis bekymrer politiet, både med tanke på tiden som er gått og på bakgrunnen av at kommunikasjonen er flyttet over på en digital plattform som er bedre egnet for livsbevis, sier Brøske.

Jakter ukjente menn

Dagen etter at fosvinningssaken ble offentlig kjent i januar, gikk politiet ut med overvåkningsvideoer fra arbeidsplassen til Tom Hagen i Lørenskog.

Videoene viser to menn som hver for seg går mot bygget og snur, litt tidligere om morgenen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant i fjor.

Til tross for å ha vært etterlyst halvannen måned, er hverken «Luemannen» eller «Telefonmannen» identifisert. Nå mener politiet å kunne anslå hvor høye de er.

På en pressekonferanse torsdag gir imidlertid politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt nye opplysninger om de to - basert på politianalyser:

* Politiet har kunnet verifisere at det er snakk om to forskjellige menn.

* Den ene mannen er mellom 180 og 188 centimeter høy.

* Den andre anslås å være mellom 176 og 182 centimeter høy.