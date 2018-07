DRAP: Veronika Kocabkova ble angrepet med kniv på jobb på Frogner i Oslo 1. juli i år. Foto: Trond Solberg, VG / PRIVAT

I dag skulle Veronika fylt 28 år. I stedet skal hun begraves

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 26.07.18 11:06 Oppdatert: 26.07.18 12:06

Kisten med drapsofferet Veronika Kocabkova, som ble drept på jobb på Frogner i starten av juli, kom til Tsjekkia i går. I dag skal hun gravlegges med norske venner tilstede.

Anne Borgen jobbet på samme pub som Veronika og er i Praha for begravelsen. Hun har samlet inn penger til støtte for drapsofferets datter.

– Pubvenner og jeg har samlet inn 17.800 kroner som skal være en start for dem. Vi skal sørge for at det blir mye mer, sier Anne Borgen, en god venn av Veronika fra Norge.

Avdøde hadde nettopp kommet tilbake til Norge etter et kort opphold i hjemlandet da hun ble drept på jobb .

Sjokkerte pubgjester ble vitne til at Veronikas 23 år eldre ekskjæreste gikk til angrep, men ingen rakk å reagere før hun lå nede. Veronika ble drept av flere knivstikk i brystregionen. Minst tre av stikkene, rettet mot hjerte og en lunge, var ifølge legene dødelige. Pubgjestene skal ha holdt gjerningsmannen tilbake til politiet kom til stedet.

Kvinnen ble fraktet til Ullevål sykehus for livreddende behandling. Hun ble formelt erklært død åtte dager senere med familien til stede på sykehuset.

Sier han ikke husker

Samtidig sitter den 51 år gamle tsjekkiske gjerningsmannen varetektsfengslet i Norge. Han erkjenner drapet, men hevder han ikke husker hva som skjedde.

– Han har store vansker med å huske og forstå at dette kunne skje, og beklager på det sterkeste, sier gjerningsmannens forsvarer, Johnny Veum til VG.

Ifølge Veum undersøkes gjerningsmannen av leger og psykiater.

Avdøde og siktede hadde et felles barn sammen, men det var avdøde som hadde foreldreretten. Tirsdag neste uke er det varslet et nytt fengslingsmøte i saken.