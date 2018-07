LANG VENTETID: Den kinesiskinspirerte vaffelen har slått an hos festivalgjestene på Gladmat i Stavanger. Foto: HENRIK GIÆVER, VG

Gladmatfestivalen: Venter i over en time på kinesisk vaffel

Publisert: 20.07.18 16:05 Oppdatert: 20.07.18 17:18

INNENRIKS 2018-07-20T14:05:24Z

STAVANGER (VG) Besøkende fra fjernt og nært flokker til Stavanger sentrum under den årlige Gladmatfestivalen som går av stabelen for 20. gang i år.

– Det har gått over all forventning. Alle vaffeljernene går hele tiden og vi jobber så fort vi kan, sier matgründer Max Gouchan. Han driver to av de om lag 130 bodene som selger mat under Gladmatfestivalen i Stavanger .

Hans bod serverer såkalte boblevafler, en vaffelvariant, gjerne servert med is, sjokolade og andre toppinger. Køen til boden strekker seg stadig lenger inn i det ellers store myldret av mennesker som har funnet veien til festivalen.

– Jeg fikk ideen fra London, der jeg så at folk ventet en time i kø for en boblevaffel, og lanserte det her. Nå er det så populært at folk dessverre må vente en time i kø her også, sier Gouchan.

1 av 2 STAPPFULLT: Om lag 250.000 mennesker besøker Gladmatfestivalen i løpet av de fire festivaldagene, ifølge festivalens egne estimater. HENRIK GIÆVER, VG

Fra sjøpølse til pizza

Men kinesiske vafler er på ingen måte det særeste som serveres under Gladmat. Festivalen er selverklært Nordens største matfestival, og tiltrekker seg rundt 250.000 besøkende hvert år. Her serveres alt fra tradisjonell norsk mat laget på lokale råvarer, til sjøpølse med ris og brokkoli.

– Vi har fem konseptområder på festivalen som tar for seg forskjellige konsepter. Vi har blant annet et område for lokale bryggerier fra hele landet, et for lokale matprodusenter, og et område med mat alle verdens hjørner, sier Cathrine Selvaag, prosjektleder for festivalen.

Stjernerestauranter

Stavanger er en matby på vei opp. For to år siden ble restauranten RE-NAA den første norske restauranten utenfor Oslo til å motta en stjerne fra den prestisjetunge Michelin-guiden. Ett år senere ble sushirestauranten Sabi Omakase den første av sitt slag i Norge til å motta en stjerne.

Gladmatfestivalen samarbeider på sett og vis med begge restaurantene. Sabi Sushi har en egen sushibod, mens RE-NAAs søsterrestaurant Renaa: Matbaren arrangerer det såkalte «Bistrovaganza» med stjernekokk Eyvind Hellstrøm under festivalens to siste dager.