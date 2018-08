OMKAMP: Bjørnar Moxnes (Rødt), mener sammenslåingen mellom Troms og Finnmark mangler legitimitet blant befolkningen i fylkene, og at Stortinget bør revurdere sammenslåingen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Anklager regjeringen for å strekke regelverket for å slå sammen Troms og Finnmark

Publisert: 09.08.18 17:38

INNENRIKS 2018-08-09T15:38:15Z

Stortinget bør revurdere sammenslåingen mellom Troms og Finnmark, varsler Rødt og Senterpartiet, som mener regjeringen og Stortinget har gjort flere tvilsomme grep.

Det mangler ikke på kontroverser etter de to fylkene ble vedtatt sammenslått av Stortinget i fjor sommer, mot Finnmarks vilje. Nå, et drøyt år etter vedtaket, mener Rødt og Senterpartiet at regjeringen har tøyd regelverket for å få viljen sin.

Rødt mener regjeringen har utnyttet et hull i lovverket for at Finnmark ikke skal kunne stoppe forberedelsene til sammenslåingen, etter de har nektet å delta i fellesnemnda (se faktaboks). Senterpartiet stiller spørsmål ved lovligheten til stortingsvedtaket, etter at sammenslåingen mellom de to fylkene ble gjort uten noen utredning.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener Stortinget selv må svare for sine vedtak, og viser til to paragrafer som tillater regjeringen å endre sammensetningen av fellesnemnda.

Fellesnemnd En fellesnemnd er et politisk utvalg satt sammen av politikere for kommuner eller fylker som skal slå sammen. Fellesnemndas oppgave er å forberede sammenslåing mellom partene. Fellesnemnda besto først av 17 medlemmer fra Finnmark og 19 medlemmer fra Troms. I sommer endret Kommunal- og moderniseringsdepartementet dette til 19 medlemmer fra Troms og 9 medlemmer fra Finnmark, noe som ville gjøre det lettere for fellesnemnda å bli beslutningsdyktige uten finnmarkspolitikerne ved bordet. For at en fellesnemnd skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stedet på møtene. Inndelingsloven sier at Fellesnemnda skal velges av og blant medlemmer i fylkestinget. Det skal være minst tre medlemmer i nemnda fra hver av partene, og loven anbefaler at fordelingen av medlemmer bør gjøres etter innbyggertallet.

– Bakvendt

Rødt mener regjeringen og departementet har utnyttet et vakuum inndelingsloven, da de endret sammensetningen i fellesnemnda.

– Vi har spurt ministeren, uten å få svar, om det er lovhjemmel for at ett fylke skal kunne utgjøre fellesnemnda, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Fylkesrådet i Troms ønsker ikke å fortsette sammenslåingsarbeidet uten Finnmark. 10. august skal fylkestinget i Troms stemme om de vil gi regjeringen ansvar for å gjennomføre sammenslåingen.

– Fylkesråden i Troms ber om langt mer detaljstyring enn som så, ved å be departementet om å sette sammen en valgnemnd, kalle inn til fylkestinget høsten 2019, ordne virksomhetsoverdragelse og utarbeide økonomiplan og budsjett for første driftsår av nye Troms og Finnmark. Det er en rekke ting her på et så detaljert nivå, at det er uklart om statsråden har lovhjemmel til å gjøre det.

Moxnes mener det er bakvendt å be om at oppgaver flyttes opp til stat og regjering, i en reform hvor målet var å flytte oppgaver fra staten og ut i landet.

Vil følge saken nøye

Da Stortinget behandlet kommune- og regionreformen i juni i fjor, var situasjonen uavklart for landets tre nordligste fylker. Til slutt vedtok flertallet at Troms og Finnmark skulle slås sammen, mot Finnmarks vilje.

– Sammenslåingen var da ikke utredet, slik som inndelingsloven krever. Stortinget må også følge loven, selv om Stortinget har den lovgivende makten, sier stortingsrepresentant fra Troms, Sandra Borch (Sp).

– Har Senterpartiet stilt spørsmål om lovligheten til sammenslåingsvedtaket tidligere?

– Vi i Senterpartiet og fylkestinget i Troms har pekt på dette tidligere, svarer Borch.

Hvorvidt Senterpartiet vil gi seg i kast med en omkamp om fylkessammenslåingen, er ennå ikke avklart.

– Vi vil følge saken tett høst, og om loven ikke er fulgt, så ber vi om at sammenslåingen tas tilbake til Stortinget, sier hun.

Ønsker omkamp i Stortinget

Rødt mener det beste er å stoppe reformarbeidet.

– Å tvinge sammen Finnmark og Troms til region som vil være større enn Irland i areal, det kan helt umulig bli vellykket. Vi mener at Stortinget må se på saken med nye øyne. Det er ikke et nederlag å tenke seg om to ganger, det kan faktisk være lurt om man har gjort noe dumt, sier Moxnes.

På spørsmål om departementet har utnyttet et hull i inndelingsloven, så viser de til inndelingsloven, som sier at regjeringen kan gi nærmere regler for å sikre gjennomføring av vedtak, og paragrafen om hvordan en fellesnemnd skal se ut.

– Det er Stortinget som har fattet vedtak om sammenslåing. Stortinget må selv svare for sine vedtak, uttaler departementet.