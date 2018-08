LUFTIG: Laila og Simonsen og Tobias Kiil Pedersen ga hverandre sitt ja på toppen av fjellet Tøttatoppen i Narvik lørdag. Foto: Kalle Punsvik

Klatret opp fjelltopp i full brudestas: – Bryllupet gikk over all forventning

INNENRIKS 2018-08-21T10:28:35Z

Laila Simonsen og Tobias Kiil Pedersen fikk et høydepunkt for livet da de sverget troskapsløfte på Tøttatoppen – 1230 meter over havet.

Det ble en luftig seremoni da Laila Simonsen fra Narvik skulle gi sitt ja til Tobias Kiil Pedersen lørdag.

Pedersen kommer fra Danmark, og paret bor sammen i Amsterdam – men møttes på Gran Canaria. Det var dermed ingen enkel sak å finne ut hvor de skulle gifte seg.

– Jeg sa til Tobias at «hvis vi ikke tenker på noen andre, bare oss: Hvor vil du gifte deg?». Så det var faktisk han, som kommer fra det flateste landet som finnes, som fikk ideen om å ha bryllupet på Tøttatoppen i Narvik, ler Simonsen.

– Mange støle gjester

Geir-Ketil Hansen (SV), den 62 år gamle varaordføreren i Narvik, sa seg villig til å vie paret på fjelltoppen. Sammen startet hele brudefølget på den fem timer lange turen til toppen.

For å bestige fjellet må man gjennom steinur, over is, og klatre opp noen luftige partier.

– Vi var vel 32 personer som startet, også ble det litt frafall etter hvert, sier Simonsen, og legger til at det var mange støle gjester på festen etterpå.

Å pakke med seg den hvite brudekjolen i en sekk og skifte på toppen var ikke et alternativ for Simonsen – til tross for at det hadde pøsregnet rett før den krevende fjellturen startet.

– Jeg skled på rumpa nedover fjellsiden, men kjolen ser faktisk helt grei ut. Sløret blåste av og holdt på å falle ned et stup, men vi fikk reddet det også, ler hun.

– Det er egentlig helt bisart å klatre opp og ned i full brudestas, men skal det være, så skal det være!

Bestemte bryllupsdato før de forlovet seg

Datoen for bryllupet ble bestemt for over et år siden – allerede før Pedersen hadde fridd til Simonsen.

– Han sa at hvis vi noen gang skulle gifte oss så var det 18. august i år, fordi det var en lørdag. Og sånn ble det, sier hun.

Hun forteller videre at paret er superfornøyd med hele bryllupet, til tross for et visst frafall.

Totalt kom 21 seg opp til toppen, inkludert ordfører og fotograf.

Etter fjellturen var det klart for fest i kirken. Det var med folk fra Norge, Danmark, England, Nederland, Frankrike, Irland, Skottland, Surinam og Vietnam.

– Vi var heldig med været også. Det er jo i Nord-Norge , så det kunne ha gått alle veier. Det hele gikk over all forventning.









