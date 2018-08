MOR OG SØNN: Jenny Ann Skår ble mor som 47-åring.

Dobling av kvinner over 45 som får barn

I barselgruppen kalte hun seg «gamlemor». Jenny Ann Skår var 47 år da hun ble mor til Linus Leander. Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at tallet på fødende kvinner over 45 har blitt fordoblet de siste ti årene.

I Norge fikk 138 kvinner over 45 år barn i fjor, skriver forskning.no. Det er dobbelt så mange som for ti år siden. Rundt halvparten av kvinnene bodde i Oslo eller Akershus der også alderen på førstegangsfødende er høyest (31 år mot 29 år i landsgjennomsnitt). 2000 kvinner mellom 40 og 44 år ble også mødre i fjor.

Modne mødre er en økende trend i hele Norden. I Sverige ble 69 barn født av mødre over 49 år i fjor. I Norge er tallet mellom 10 og 20.

Jenny Ann Skår (51) ble mor til Linus Leander (4) det året hun fylte 47 år. Hun kaller fireåringen sin «en gave». Han var en høyst uventet gave.

Høsten 2013 gikk Jenny Ann til legen etter en influensa. Hun følte seg slapp og kvalm, og lurte på om det var overgangsalderen. Håpet om å bli tobarnsmor hadde hun og samboeren gitt opp for lenge siden. De hadde slått seg til ro med at Celine ble alenebarn.

– Jeg fikk regelrett sjokk da legen kalte meg inn igjen og sa jeg var gravid.

Det er snart fem år siden. Hun våget ikke glede seg for tidlig.

– Jeg var redd for ikke få et funksjonsfriskt barn. Først og fremst av hensyn til Celine som ville blitt værende igjen med ansvaret dersom vi, som eldre foreldre, skulle falle fra.

Men graviditeten og fødselen gikk fint. Jenny Ann ble tobarnsmor.

En sen augustkveld er Linus med å spise avskjedskake for storesøster som skal reise til USA. Det er 13 års aldersforskjell på dem. Jenny Ann føler på mange måter hun har to kull.

– Hadde jeg kunnet velge ville jeg hatt dem tettere og fått minstemann tidligere.

– Hvorfor?

– Det er først og fremst og fremst slektsperspektivet jeg tenker på. Når Linus selv blir far vil han ikke ha en opplagt bestemor som er klar til å ta seg av barnet hans -om han ikke får barn når han blir 16 år da ... Jeg kan ikke følge barna hans til de blir voksne. Det er litt sårt. Og når han blir konfirmant er jeg en gammel dame.

– Men du føler deg ikke gammel?

– Nei, på ingen måte. Som aerobicinstruktør er jeg i bra form, og sammen med andre småbarnsmødre føle jeg meg akkurat som dem. «Her kommer gamlemor», sa jeg da jeg toget inn i barselgruppen. Å ikke bry seg om hva andre tenker og føler hele tiden, er en positiv side ved å bli eldre.

Forklaringene på at flere kvinner føder i stadig høyere alder er mange. Jenny Ann peker på at kvinner prioriterer utdanning og jobb først. Noen skiller seg og ønsker barn også i neste forhold, og ulike former for assistert befruktning og eggdonasjon har åpnet mulighetene for å få barn senere.

– Det positive med det er selvfølgelig den indre roen jeg har nå. Nå behøver jeg ikke være med på alt. Jeg er stort sett ferdig med utelivet, fått jobben jeg vil ha og boligen jeg trenger. Jeg har tid til Linus.

– Og venninnene som snart blir bestemødre?

– De er i en annen livsfase, kan ta det med ro mens jeg skal til barnehagen. Likevel misunner jeg dem ikke.