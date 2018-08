Listhaug har prioritert frierferd hos Frp-grasrota – droppet Stortinget

ARENDAL (VG): Sylvi Listhaug (Frp) har valgt å besøke lokallag foran møter i Stortinget. Hun avviser at det har vært en strategi for å klatre i gradene.

Publisert: 15.08.18 12:03 Oppdatert: 15.08.18 12:51

– Jeg har møtt tusenvis av medlemmer. Det har vært fantastisk å møte så mange engasjerte medlemmer der ute som står på i kommunestyret, fylkeslaget eller lokallaget sitt, sier Sylvi Listhaug til VG.

Det siste halvåret har hun besøkt nesten alle partiets fylkeslag, noen opptil flere ganger, for å møte Frp-grasrota. Nå er hun klar for opprykk, etter at Per Sandberg trakk seg som statsråd og nestleder følge av den omstridte Iran-turen.

– Dersom partiet ønsker at jeg skal stille, så stiller jeg meg til disposisjon, sier Listhaug om nestledervervet.

Dropper stortingsmøter

Det er ikke lenge siden hun gjorde det samme – trakk seg som statsråd etter en turbulent sak. Da hun var ferdig som justisminister i mars, gikk hun tilbake til å bli stortingsrepresentant. Men hun har ikke prioritert møter i Stortinget eller møter i helse- og omsorgskomiteen, til tross for at dette er en hjertesak for partiet.

VG har sett på representantens bortfall i møter, som viser at Listhaug ligger under gjennomsnittet på innlegg i stortingssalen sammenlignet med partifellene, og har droppet syv av de siste ti komitémøtene.

– Jeg garanterer deg at jeg kommer til å fortsette å prioritere grasrota i partiet og møte med velgere, uavhengig av om jeg blir nestleder eller ikke.

– På bekostning av arbeidet i Stortinget?

– Vi er to i den komiteen og fordeler oppgavene oss imellom. Frp kommer til å gjøre jobben sin og er synlig i salen uansett.

Hun avviser at det handler om en frierferd for å bygge støtte til å lederverv i partiet.

– Jeg har fått veldig mange forespørsler og prøver å stille opp på så mye jeg kan for medlemmene som har stilt opp og støttet meg i tøffe situasjoner, sier hun.

Klar for nok et toppverv

Hun innrømmer at hele familien kommer til å merke at hun vil ta på seg et nytt toppverv. Etter Listhaug ble presset til å gå av som justisminister, sa hun at hun kjente på en vanvittig lettelse. Det var fordi det hadde blitt lite tid til familien som topp-politiker. Hun og mannen Espen Espeseth fikk sitt tredje barn i fjor.

Nå har det gått et knapt halvår.

– Nå sier du deg klar til å ta nok et monsterverv, hva tenker du om det?

– Jeg tenker at jeg er en person som er skrudd sammen slik at jeg ikke gjør noe halvveis. Det er nesten litt forferdelig for meg at det er sånn. Men jeg føler at det er det rette å gjøre. Jeg har hatt en fantastisk ferie nå med familien og jeg prioriterer dem når jeg kan og ikke er på jobb. For de er de aller viktigste for meg.

– Det er noe som kommer til å merkes i hele familien. Og derfor er det så viktig at jeg har dem på laget, og det har jeg virkelig, sier Listhaug til VG.

– Hva betyr det å være nestleder i Frp?

– Det betyr at man får være en av frontfigurene til å bygge partiet videre. At man skal være ute og ha kontakt med grasrota, prøve å få engasjert medlemmene våre og utvikle politikk. Det er veldig mye spennende som følger med et slikt verv, så får vi se hva landsmøtet ønsker.

Svarer ikke på om hun vil bli leder

– Du sier i dag at du er villig til å ta på deg et nestlederverv. Flere peker på deg som fremtidig lederkandidat i Frp, er det noe du også er villig til å ta på deg?

– Det er overhodet ikke et tema nå, svarer Listhaug.

– Men det blir vel raskt et tema?

– Når det blir et tema så blir det et tema, men det er ikke noe vits i å diskutere det nå, sier Listhaug.

VG har snakket med flere i partiet som kaller Listhaug en solospiller og ikke en lagspiller.

– De får mene det de vil, men jeg skulle ønske de var tøffe nok til å stå frem. Jeg kommer til å fortsette å være med selv, folk gjennomskuer det om man prøver å være noen andre, sier Listhaug til VG i Arendal.