Natteravnene skal møte politiet etter ny steinkasting

NTB

Publisert: 20.05.18 17:02

2018-05-20

Natteravnene skal møte politiet i Oslo øst for å diskutere sikkerhet like etter pinse. En natteravn ble skadd da han ble truffet av en stein lørdag.

– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen og er i tett dialog med Natteravnene . Rapportene jeg har fått er at det ikke lenger er alvorlig for han som ble truffet av stein. Hendelsen er selvsagt alvorlig, sier leder for politiets Enhet Øst i Oslo, John Roger Lund, til Nettavisen .

Han opplyser at han har avtalt et møte med generalsekretær Lars Norbom for Natteravnene tirsdag for å diskutere sikkerheten til de frivillige.

Lørdag kveld kastet ungdommer stein mot natteravner som patruljerte på Stovner. En person ble truffet hodet og sendt til legevakten.

Stanset Natteravnene

Ti-femten personer skal ha løpt fra stedet, før en politipatrulje kom til. Ingen er pågrepet etter episoden.

Det er bare noen uker siden natteravnene stanset all patruljering i bydelen Vestli og Stovner etter to steinkastingsepisoder. Det har også vært flere volds- og skyteepisoder i området.

Norbom sier det er behov for at Natteravnene og politiet snakker sammen. Han understreker at Natteravnene ønsker å opprettholde det samfunnsnyttige tiltaket de driver.

– Jeg må understreke at det som skjedde er svært alvorlig, men det er et geografisk begrenset problem. Vi har ikke fått rapporter om tilsvarende problemer fra noen andre steder i landet hvor vi har natteravner, sier Norbom til Nettavisen.

Flere politifolk

Tirsdag starter ti nye politibetjenter i Grorud-området i Oslo, opplyser Lund. De er blant de 30 politifolkene som er lovet til området og blant de 86 nye stillingene til Oslo-politiet som ble vedtatt i statsbudsjettet. Som følge av hendelsene på østkanten har politiet framskyndet ansettelsene.

