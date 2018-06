PLASTOPPRØR: Høyres Stefan Heggelund fant mye plast på Stortinget, da VG var på besøk. For øvrig kostet en stor salat, tre store smoothies og et glass med rug/frø/bringebær 115 kroner. Foto: Trond Solberg

Kappes om å angripe Plast-Stortinget

Publisert: 13.06.18 05:14

Plastgafler, plastglass, plastsugerør og deilig mat og drikke i plast: Nå konkurrerer partiene på Stortinget om å angripe plast-parlamentet i Norge.

Mandag formiddag: Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) annonserte på Eat-konferansen i Stockholm at Norge vil bidra med 280 millioner kroner i et utviklingsfond som skal arbeide for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast i havet.

Samme dag sier hans partikollega i Stortingets energi og miljøkomité Stefan Heggelund til VG at Høyre kommer til å be stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) ta ansvar for å redusere plastforbruket i Stortingets kantine og Stortingets ulike møterom.

– Dette har vi foreslått for stortingspresidenten allerede for to måneder siden, påpeker MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.

– Plastglass i hvert møterom

Mandag ettermiddag møter VG Heggelund, i Stortingsrestauranten – med «et hav av plast» foran seg.

– I hvert eneste møterom er et plastglass. Og jeg kan ikke skjønne hva vil skal med disse plastgaflene og all innpakningen i plast, sier han:

– Det siste året har storting og regjering tatt initiativ til omfattende regler mot plastforbruk, blant annet gjennom avtaler med de største matvarekjedene. Men her på Stortinget er det fortsatt masse unødvendig plast. Nå må Stortinget å feie for egen dør.

Vi tar en runde rundt i Stortingsrestauranten. Maten er i all hovedsak fersk og derfor plastfri, servert på glasstallerkener og med vanlig bestikk. Men i kafeen, hvor man serverer lettere retter og drikke, er plasten dominerende. Heggelund tar seg en smoothie i plastglass, med plastsugerør.

– Når kaffebrenneriet klarer å skaffe sugerør som er 80 prosent gjenvinnbare, så bør Stortinget også klare det.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen går langt i å love opprydding:

– Stortingets administrasjon er i ferd med å gjennomgå Stortingets miljøstrategi og målet er at den skal være klar i starten av 2019. Jeg forventer konkrete tiltak for å få ned bruken av plast på Stortinget.

Venstres vise-stortingspresident Abid Raja sier han vil ta initiativet til Heggelund opp i presidentskapet.

– Alle må rydde opp på sine arbeidsplasser og dette initiativet er godt. Hvis du ikke selv er et eksempel til etterfølgelse, kan du ikke kreve at andre skal kutte plastbruken. Dette vil ta opp til drøfting i presidentskapet, sier Raja.

MDG: Foreslo i april

MDGs Stoknes sier velkommen etter.

– Det er litt komisk at Høyre kommer med dette nå, ettersom vi foreslo dette allerede i april, og jeg diskuterte det med stortingspresidenten fra Høyre onsdag forrige uke. Men det er hyggelig hvis Høyre er blitt opptatte av miljø, da har vi hatt en god påvirkning på dem, sier han.

MDG har foreslått engangsplast-stopp sammen med kjøttfri dag i stortingskantinen, å redusere strømforbruket, gjøre grønnere innkjøp og vurdere betalingsavgift på parkeringsplassene i garasjen.

– Det skulle bare mangle at Stortinget går foran og viser vei. Stortinget er et viktig symbolbygg i Norge, og bør fungere som en rollemodell for et mer miljøvennlig samfunn særlig når Oslo takket være MDG i byråd er blitt Europeisk miljøhovedstad 2019, sier han.

Stefan Heggelund (H) sier han ikke hadde fått med seg at MDG har foreslått et plastfritt storting.

– Men de burde jo bare være glade for at Høyre tar dette opp. Og jeg er også veldig glad for det svaret presidentskapet ga i den saken i dag.

Når det kommer til forslaget om kjøttfri dag i kantinen, er det han som ønsker MDG velkommen etter ...

– Selv har jeg sendt vegetaroppskrifter til kantinen som kantinen har brukt flere ganger. Det er klart at hvis du spør meg om jeg vil ha en kjøttfri dag på Stortinget er jeg ikke negativ til det.

SV vil utvide

SVs Lars Haltbrekken sier han er positiv til forslaget fra Høyre, men at det bør gjøres mer.

– Vi håper Høyre vil være med på et enda større og viktigere forslag, nemlig å fase ut all unødvendig plast i Stortinget, regjeringskontorene og i alle statlige bygg. Det har vi foreslått i innstillingen til revidert budsjett.

De som har støttet forslaget i innstillingen er SV, Ap, MDG og Rødt, og han oppfordrer Høyre til å gi det flertall. Men det vil de ikke:

– Det blir et symbolforslag på et område der vi allerede er i gang, sånn at de kan si «vi har foreslått noe», sier Heggelund og viser til at det snart kommer et EU-forbud mot «unødvendig plast». Han mener det gjør det unødvendig å forby plast i alle statlige bygg.