TUUT TUUT! Med en vanntemperatur på 20-tallet og en gummibåt og en langgrunn strand er tilværelsen et paradis! Fra foran i båten Mathias Gabrielsen Flågan (5), Mie Westby Ødegård (6), Mathilde Gabrielsen Flågan (7), og bak Jonas Karlsen (6) foran og Martin Narum Vatningen (8). Merk fjelltoppen Andersnatten (733 moh.) i bakgrunnen! Foto: Frode Hansen

Costa del Sigdal ble slått av Etne – ny mairekord 32,4 grader!

Publisert: 30.05.18 17:48 Oppdatert: 30.05.18 18:50

INNENRIKS 2018-05-30T15:48:08Z

SIGDAL/DRAMMEN (VG) Nå ryker norske varmerekorder for mai! Den gamle mai-rekorden på 31,8 grader ble satt i Sigdal i fjor, men ble slått onsdag av Etne i Sunnhordland – den nye rekorden lyder på hele 32,4 varmegrader!

– Det er uutholdelig innendørs. Men her ved vannet er det deilig, sier Torhild Brendsrud i Sigdal – som har installert seg i vannkanten i ett av landets varmeste bygder.

Også Bergen satte ny mai-rekord onsdag – den gamle på 29,8 grader røk utover ettermiddagen og toppet seg på hele 31,2 grader. Tilsvarende økte og økte temperaturen på Oslo Blindern og stanset ikke før den kom opp i 31,1 C!

Målestasjonen i Sigdal i Buskerud hadde den norske varmerekorden for mai på 31,8 grader, satt 27. mai i fjor. Og den lå an til å bli slått onsdag. Flere meteorologer hadde pekt på målestasjonen i Etne – som håndteres av værfolk i Norsk institutt for bioøkonomi, og som har vist sterke varmetall. Den satte da også ny norsk mairekord med solide 32,4 grader onsdag!

Flott vær i ukevis

Utstyrt med krimbok og termos med kaffe og en behagelig campingstol hadde Torhild tatt turen til stranden Sandsbråten en liten kilometers vei utenfor kommunesenteret Prestfoss.

Her har også en hel liten flokk av bygdas småbarnsmødre kommet – med barn som elsker den langgrunne stranden ut i vannet Sonern. Temperaturmåleren på VGs reportasjebil kryper over 28 grader mens vi er i Sigdal.

– Her har det egentlig vært flott vær siden 10. mai, men det er først nå det virkelig blir badetemperatur. Tidligere i uken målte vi 16 grader i vannet, men nå må det være temperatur på 20-tallet, sier småbarnsmamma Cecilie Karlsen.

Reddes av skygge

På Drammen camping på Berskog, 3–4 kilometer fra Drammen sentrum, slapper ekteparet Eva (71) og Anstein Hagen (72) fra Moelv av:

– Vi kunne lagt oss helt fremme på elvekanten, men valgte denne gang å finne litt skygge bak noen trær. Det blir for varmt i solen, men her i skyggen er det fint, sier de.

Eva er opprinnelig fra Drammen, og paret har mye venner i området.

Drammen lå lenge an til å komme godt over 30-tallet onsdag, men en svalende vind inn fra havet dempet heten mange steder. Men før ettermiddagen var omme, ved 16-tiden, hadde målestasjonen nådd 29,8 grader.

– Så vi drar hit gjerne en uke hvert år. Det er en god halvtimes spasertur ned til sentrum og ta en pils, og dra hjem igjen, smiler Anstein.

Svett i Sauda

Det tradisjonsrike industristedet Sauda kunne også notere seg for en svett rekord klokken 16 på hele 30,9 pluss.

Oslo Blindern, som har en maks fra mai på 29,9, nådde solide 29,6 grader klokken 16 onsdag, men vil få en ny sjanse torsdag.

– Så langt vi kan se, ligger det an til å bli like varmt både på Øst- og Vestlandet torsdag, sier meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.