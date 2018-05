VANT ANBUDET: Henry Hansen (til venstre) er styreleder i luftambulanse-selskapet Babcock. Marius Hansen er daglig leder. Foto: Trond Solberg

Far og sønn vant luftambulanse-avtalen. Slik svarer de på den voldsomme kritikken.

Publisert: 25.05.18 08:56 Oppdatert: 25.05.18 09:45

Midt i stormen om luftambulanse-tjenesten, lover ledelsen i Babcock at de vil være klare til å overta ansvaret for å fly norske pasienter fra neste sommer. I dag mangler de imidlertid 91 piloter.

– Det er alltid usikkerhet når man skal starte som ny operatør, men vi er ydmyke for oppgaven og forstår reaksjonen. Men vi er helt sikre på at at vi skal levere en god tjeneste fra 1.juli neste år, sier Marius Hansen, daglig leder i Babcock Scandinavian Air Ambulance, til VG.

Marius Hansen (34) er daglig leder, og hans far Henry Hansen (62) styreleder. Men i ryggen har de industri-giganten Babcock International med hovedkontor i London, som leverer både luftambulansetjenester i 14 land, men også deleproduksjon til kjernefysiske våpen.

Grunderen

Henry Hansen er grunderen og læreren fra Lavangen i Troms som jobbet med markedsføring i Lufttransport før han dro til Sverige og startet opp ambulanseflyvninger. Selskapet han har ledet, ble kjøpt opp av Babcock International i 2014.

I går møtte far og sønn til høring i Stortinget, som om få dager skal ta stilling til et forslag om å annullere hele kontrakten med Babcock etter uker med usikkerhet om hele luftambulansetjenestens fremtid.

Babcock er selskapet som verken helsepersonell eller piloter vil ha noe med å gjøre, etter at de vant en sterkt kritisert anbudskonkurranse mot Lufttransport i fjor.

Så hvordan kan de tro at de skal kunne levere ambulansefly både billigere og bedre enn Lufttransport?

Stordriftsfordeler

– Tjenesten blir 100 millioner kroner dyrere enn i dag for helseforetakene. Jeg ønsker ikke å kommentere måten Lufttransport driver dette nå, men vi er en del av et stort konsern. Dermed kan vi ta ned prisene på nye fly, og vi får stordriftsfordeler siden vi driver tilsvarende tjenester fra før i Sverige og Finland.

– Men den store gevinsten ligger vel i å betale lavere lønninger, og da var det vel nyttig å få innsyn i Lufttransports lønnsvilkår?

– Vi gjorde en benchmarking av lønn og pensjon for piloter i Norwegian, SAS og Widerøe for å finne ut hva som var konkurransedyktige vilkår for piloter i Norge. Nå har vi også garantert 91 piloter i Lufttransport at de får jobb hos oss. Vi ville ha en skriftlig erklæring om at de ikke kunne saksøke oss på individ-nivå, men det har vi gått bort fra.

– Hvor skal dere hente piloter når motstanden er så stor og vilkårene så mye dårligere enn i Lufttransport?

– Vi skal forhandle med pilotene 28.mai. De forhandlingene tar vi rundt forhandlingsbordet, sier Marius Hansen.

Advarte Stortinget

Men Yngve Carlsen, lederen i Norsk Flyverforbund, er blant de som nå advarer Stortinget mot å gå videre med Babcock. Han har ingen tro på at de klarer å rekruttere nødvendige piloter fra Luftrransport på de tilbudte vilkårene:

– Med mindre 80 prosent av Lufttransports piloter blir med over, så er det ikke mulig for dem å bemanne seg opp før oppstart. De pilotene som har nødvendig erfaring, finnes ikke noen andre steder. Det spørs om det lar seg gjøre, dersom det betyr 25 prosent lønnsnedgang og rasering av pensjonsvilkår, sier Carlsen.

Også Lufttransports toppsjef Frank Wilhelmsen har advart Stortinget mot å gå videre med Babcock.

– Vi svarer ikke for hva den nåværende operatøren sier eller gjør. Men vi har skrevet en samarbeidsavtale med Lufttransport og de skal bidra til en sømløs overgang, sier Marius Hansen.

– Hvorfor sa dere nei til å kjøpe hele selskapet fra Lufttransport for å gjøre denne overgangen sømløs?

– De har annen virksomhet som vi ikke ønsker i vårt selskap. Vi ønsker å konsentrere oss om luftambulanse. Vi vil ikke ha virksomhetsoverdragelse, og det er heller ikke noe krav om det i kontrakten.

– Hvorfor er ikke det aktuelt?

– Det må du spørre Luftambulansetjenesten om. Men det er ikke en del av avtalen, sier Henry Hansen.

– Dere ville heller ikke overta Lufttransports flymekanikere?

– Vi hadde det ute på anbud, og spurte to norske og to svenske verksteder. Lufttransport var desidert dyrest, dermed var det nok en anbudskonkurranse som Lufttransport ikke vant. Deres fly må inn på vedlikehold etter 200 timer, mens våre fly må inn etter 400 timer.

Ligger foran planen

– Det er også enorm motstand mot dere fra helsepersonellet. Hvordan skal dere få til et samarbeid med dem?

– Vi har en plan med 1200 punkter som skal implementeres, og det er samarbeidsorganer som vi skal delta i gjennom Luftambulansetjenesten. Vi ligger foran foran planen. Nå jobber 25 personer med implementering, og vi har god flyt.

– Men dere starter med en enorm mistillit?

– Jeg føler ikke det. Når vi kommer i gang og de får tilgang til nye fly. vil det bli et stort løft for tjenesten, med blant annet nytt innflyvningsutstyr som gjør at tjenesten blir enda sikrere.

– De frykter for liv og helse med dere som operatør?

– Vi setter sikkerheten høyt. Det er ingen som setter seg inn i en cockpit uten å ha tenkt på sikkerhet før de tar av, sier Marius Hansen.

