Aktor: Vad kjøpte heroin og sprøytesett få timer før Paul Simmons’ overdose

OSLO TINGRETT (VG) Drapstiltalte Eirik Vad (37) kjøpte et sprøytesett på et apotek kort tid før Paul Simmons kollapset på et hotellrom 7. februar 2015, mener påtalemyndigheten.

Klokken 15.35 denne lørdagen ble det solgt et sprøytesett på Boots apotek på kjøpesenteret Byporten.

Like før hadde Eirik Vad kjøpt narkotika av en person på Burger King på Oslo Sentralstasjon som ligger i tilknytning til kjøpesenteret.

I retten forklarer Vad at han trodde heroinet han kjøpte var kokain, og at han kjøpte stoffet til seg selv og Paul Simmons (25).

– Var det du som kjøpte dette sprøytesettet? spør aktor, statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller.

– Nei. Men som jeg har sagt i avhør så er det mulig jeg var innom et apotek, svarer Vad.

Paul Simmons (25) kollapset senere samme kveld på hotellrommet han delte med Vad for helgen. To dager senere døde han på sykehus, og ifølge obduksjonsrapporten er den viktigste årsaken inntak av heroin.

– Hva annet er det du kan ha kjøpt på apoteket? spør aktor.

– Det er lange lister over ting vi alle kjøper på apoteket, ting vi bruker hver dag. Det kan være allergimedisin, tannkost, tannkrem, salve, lypsyl, nesespray, noe for håret, diverse hudkremer, tanntråd, paracet, ibux. Jeg er ofte på apoteket, sier Vad.

Overvåkningsbilder viser at Vad kommer tilbake til hotellet klokken 15.58 med det som tilsynelatende ser ut som en bærepose. I retten viser aktor frem forstørrede bilder av posen.

– Vi mener dette er en Boots-pose, forklarer hun.

Spylte ham med kaldt vann

Klokken 16. 49 viser overvåkningsbilder at Vad kommer tilbake til hotellet med to bæreposer i hendene. Vad forteller at han på hotellrommet ga Paul en cheese burger før han selv inntok to «striper» av stoffet han hadde kjøpt og gikk i dusjen.

– Da jeg kommer ut av dusjen responderer ikke Paul. Jeg klapper til han og prøver å vekke ham. Jeg drar ham inn i dusjen og spyler ham med kaldt vann, forklarer Vad.

Da ambulansepersonellet målte hadde Simmons uvanlig lav kroppstemperatur på rundt 30 grader.

Klokken 19.31 samme kveld ringte resepsjonisten på hotellet til AMK etter at Vad har meldt fra om at det er en person som hadde tatt en overdose.

– Hva er det som skjer i disse tre timene? spør Schløsser-Møller som mener hendelsesforløpet slik Vad har forklart det vanskelig kan ha tatt så lang tid.

Vad forklarer at han husker hva som skjedde, men at han sliter med å tidfeste de ulike hendelsene.

«You’ve killed my friend»

Eirik Vad forklarer at da han gikk inn i dusjen merket han at stoffet ikke hadde den effekten han hadde ventet og han begynte «å lure på om det kunne være heroin».

Påtalemyndigheten mener han hverken fortalte resepsjonisten eller ambulansepersonellet om dette.

Dagen etter ringte Vad til mannen han hadde kjøpt stoffet av.

– Jeg var irritert og sint og spurte hva han hadde solgt meg. Jeg snakket på engelsk og sa at «you’ve killed my friend», sier han.

Aktor viser til at Vad i avhør har forklart at mannen fortalte ham at det var heroin.

– Du har forklart at du spurte hva det var og at han svarte «dop». Du sier videre at du spurte hva dop var, og han svarte «heroin», sier Schløsser-Møller.

– Jeg kan ikke huske at han fortalte meg det. Formålet med samtalen var å kjefte på ham, svarer Vad.

Festhelg på hotell

Klokken 14.44, fredag 6. februar 2015 tok Vad sammen med Paul Simmons inn på Comfort Hotel Børsparken i Oslo sentrum. De skulle bo på hotell en helg og feste fordi Marius Groth og hans kjæreste skulle være i leiligheten de tre leide sammen, forklarer Vad.

37 år gamle Eirik Vad er sammen med kameraten Marius Groth (35) tiltalt for drap på Simmons , og for å bedratt ham for nærmere en million kroner. Påtalemyndigheten mener drapet var et uhell som skjedde i forbindelse med at de tiltalt forsøkte å dope ned Simmons.

