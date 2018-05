Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: ORANSJE NIVÅ: Flomfaren er på oransje nivå flere steder på Østlandet.

Flom stenger E16 – ber folk holde seg unna elvebreddene

Vannstanden i Glomma har steget med over én meter på få dager. Onsdag morgen er E16 stengt på en strekning i Hedmark som følge av flom.

De siste dagene har solen stekt godt på Østlandet, og gitt temperaturer opp mot 20-tallet. Det betyr imidlertid kraftig snøsmelting, noe som gir stor fare for flom.

Flomfaren er på oransje nivå – nivå tre av fire – for Buskerud , Oppland og Hedmark , ifølge varsom.no.

– Konsekvenser på oransje nivå er omfattende oversvømmelser og svært høy vannføring, noe som kan føre til stengte veier og broer. Har du hus helt nede ved elven, på litt for lave nivåer, så kan det gå galt, sier vakthavende hydrolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat, Per Glad, til VG.

Det er de store elvene på Østlandet som er mest utsatt, Trysilelva, Glomma og Drammenselva.

E16 er stengt mellom Kongsvinger og Masterud på grunn av flom. Omkjøring er skiltet, melder Vegtrafikksentralen øst.

Anbefaler å holde seg unna

Sør-Odal kommune har egne målinger for vannstanden i Glomma, og fra fredag til tirsdag viste målingene at elven steg med over én meter, skriver avisen Glomdalen . Dermed kryper vannet stadig nærmere veier og campingplasser.

Det er også ventet regn i Sør-Norge på torsdag og fredag, noe som vil føre til ytterligere økning av vannføringen.

Glad forteller at forholdsregler man kan ta er å passe på at dreneringsveier er fri, slik at vannet kan bevege seg dit det skal.

– Jeg anbefaler folk å holde seg unna, og ikke gå ut på elvekanten, da den kan erodere og forsvinne ned i vannet, sier han.

Kan bli flom i nord

Han forteller at det var mer snø enn vanlig tidlig i år, men at snøen har smeltet jevnt, slik at det nå er normale snømengder som smelter. Årsaken til at det har kommet flomvarsel er at snøen har smeltet noe fortere enn normalt.

Også i nord kan det bli flomvarsel, forteller Glad.

– Vi må vurdere inn mot helgen om man skal ha flomvarsel ute i de utsatte områdene i nord. På Vestlandet er det som regel regnflommer som primært er problemet, og det er mindre vanlig at smelteflommer er det største problemet, sier han.

